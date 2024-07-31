Bloomberg: Intel планирует сократить несколько тысяч сотрудников

Компания Intel намерена сократить тысячи сотрудников ради снижения затрат и пустить средства на финансирование программы по восстановлению потерянной доли рынка, об этом пишет агентство Bloomberg.

Пока представители Intel не комментируют ситуацию, но источник утверждает, что официальное заявление может быть сделано уже на этой неделе. На данное время в штате компании числятся около 110 тыс. человек. 1 августа компания опубликует квартальный финансовый отчет.

Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вкладывает большие средства в разработку технологий, чтобы компания смогла вернуть потерянные за последние несколько лет позиции. На рынке процессоров доля Intel с 2019 года заметно сократилась, а AMD наоборот увеличилась. Но Intel все еще лидирует с заметным отрывом.

В прошлом году Intel уже сократил около 5% персонала до 124 800 человек. Сокращения штата являются частью многолетнего плана Intel по снижению расходов, который к 2025 году должен позволить компании сэкономить в общей сложности $10 млрд.