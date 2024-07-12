spot_img
12 июля, 2024
ДомойBlockchainРазработан имплантируемый под кожу человека криптовалютный кошелек Apex

Разработан имплантируемый под кожу человека криптовалютный кошелек Apex

Apex

Компании Dangerous Things и VivoKey Technologies предложили новый способ хранения криптовалютного кошелька. Имплантируемый под кожу чип под названием Apex позволяет безопасно хранить и отправлять биткоины, а также другие криптовалюты с использованием технологий NFC и RFID.

Чип может использоваться не только для хранения криптовалюты, но и для отпирания дверей или оплаты покупок. Он поддерживает несколько криптовалютных кошельков разных блокчейнов, включая Satochip, Seedkeeper и Status IM key.

Apex представляет собой аппаратное устройство размером с медикаментозную капсулу. Процедура имплантации чипа занимает всего несколько секунд и проводится с помощью иглы. После установки чипа пользователь может управлять своим криптовалютным кошельком через мобильное приложение, при этом приватные ключи и транзакции происходят непосредственно в самом чипе.

Цена чипа составляет $349, новинка уже поступила в продажу.

Предыдущая статья
Arm представил технологию ASR – аналог AMD FSR и Nvidia DLSS для мобильного гейминга
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,029ФанатыМне нравится
1,017ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.