Разработан имплантируемый под кожу человека криптовалютный кошелек Apex

Компании Dangerous Things и VivoKey Technologies предложили новый способ хранения криптовалютного кошелька. Имплантируемый под кожу чип под названием Apex позволяет безопасно хранить и отправлять биткоины, а также другие криптовалюты с использованием технологий NFC и RFID.

Чип может использоваться не только для хранения криптовалюты, но и для отпирания дверей или оплаты покупок. Он поддерживает несколько криптовалютных кошельков разных блокчейнов, включая Satochip, Seedkeeper и Status IM key.

Apex представляет собой аппаратное устройство размером с медикаментозную капсулу. Процедура имплантации чипа занимает всего несколько секунд и проводится с помощью иглы. После установки чипа пользователь может управлять своим криптовалютным кошельком через мобильное приложение, при этом приватные ключи и транзакции происходят непосредственно в самом чипе.

Цена чипа составляет $349, новинка уже поступила в продажу.