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12 июля, 2024
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Arm представил технологию ASR – аналог AMD FSR и Nvidia DLSS для мобильного гейминга

Arm ASR

Компания Arm представила технологию масштабирования Accuracy Super Resolution (ASR). Основой для нее послужила аналогичная технология FidelityFX Super Resolution 2 (FSR2) от компании AMD. Но если FSR2 предназначается для ПК и мощных консолей, то решение Arm ориентировано на мобильные устройства со средними показателями производительности.

Arm ASR

AMD FSR2 — это ПО с открытым исходным кодом, разработка Arm также имеет открытый код. Для разработчиков игр это плюс, так как многие уже работали с FSR2, поэтому освоить ASR им будет нетрудно.

Arm ASR

ASR, как и другие варианты апскейла, позволяет снизить как нагрузку на графический процессор, так и требования к пропускной способности. Компания провела тестирование на графической подсистеме Immortalis-G720 при разрешении экрана 2800 × 1260 пикселей, которое показало, что ASR обеспечивает 53-процентный прирост частоты кадров при двухкратном масштабировании по сравнению с 36% у FSR2. При тестировании с процессором MediaTek Dimensity 9300 удалось получить двухкратное масштабирование при сокращении энергопотребления на 20%.

Ожидается, что новая технология позволит снизить нагрузку на мобильные процессоры, уменьшить их нагрев и повысить автономность.

Это уже не первое подобное решение для мобильных устройств. Год назад аналогичную технологию презентовал Qualcomm под названием Snapdragon Game Super Resolution. Но в решении Qualcomm используется пространственное масштабирование — его приоритетом является производительность, а не качество. А в Arm ASR применяется временное и интеграция с игровым движком для повышения качества картинки.

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