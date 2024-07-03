MSI выпустил два игровых монитора с экранами QD-OLED

В ассортименте компании MSI появились новые геймерские мониторы: MPG 341CQPX и MAG 271QPX. Оба устройства поставляются с экранами QD-OLED.

Модель MPG 341CQPX QD-OLED получила изогнутый экран диагональю 34 дюйма с разрешением 3440 × 1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 240 Hz и пиковой яркостью 1000 нит. Экран имеет кривизну 1800R, глубину цвета 10 бит и время отклика в 0,03 мс (GtG). Набор портов включает DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 и USB Type-C (98 Вт).

Более доступная модель MAG 271QPX QD-OLED E2 оборудована 27-дюймовым экраном с разрешением 2560×1440 пикселей и стандартным соотношением сторон 16:9. Остальные характеристики идентичны старшей модели: частота обновления 240 Hz, пиковая яркость 1000 нит, время отклика 0,03 мс, глубина цвета 10 бит и поддержка DisplayHDR True Black 400. Порты: DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, USB Type-C (15 Вт), USB 2.0.

Оба монитора оснащены MSI Gaming Intelligence и VESA ClearMR 13000, а также поддерживают технологию защиты от выгорания MSI OLED Care 2.0. Компания дает на мониторы три года гарантии. Цены и сроки поставок новинок зависят от региона.