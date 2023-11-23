Игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+ получили полностью плоскую тыльную панель

В Китае состоялась официальная премьера флагманских игровых смартфонов Red Magic 9 Pro и 9 Pro+. Особенностью устройств стала полностью плоская тыльная панель, без выступа под камеры. Для этого компания создала кастомные стеклянные крышки, область над камерами которых выступает в роли линз. Обе модели получили одинаковый дизайн и технические характеристики, за исключением объема памяти и параметров подсистемы питания. Смартфоны представлены в трех расцветках корпуса: белой и черной с прозрачными крышками, а также в черной непрозрачной.

Смартфоны получили плоский экран BOE Q9+ без всяких вырезов за счет подэкранной фронтальной камеры. AMOLED-дисплей характеризуется диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2480 х 1160 пикселей, кадровой частотой 120 Hz и яркостью 1600 нит. Частота опроса сенсорного слоя высокая – 2000 Hz. Частота регулировки ШИМ составляет 2160 Hz.

В основе устройств лежит 4 нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, за графику отвечает ускоритель Adreno 750. Чип охлаждается мощной системой теплоотвода с испарительной камерой площадью 10 182 мм² и вентилятором, выдающим 22 000 оборотов в минуту. За счет этого смартфоны набирают рекордные 2 321 054 баллов в тесте AnTuTu. Используются оперативная память LPDDR5X и накопители UFS 4.0.

В тройную основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (Samsung GN5, 1/1,57″, OIS), 50 Мп (широкоугольный объектив, Samsung JN1, 1/2.76″) и 2 Мп (макро, Gekko GC02M1). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16A1Q) расположена под экраном.

Red Magic 9 Pro получил аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а у Red Magic 9 Pro+ аккумулятор емкостью 5500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 165 Вт. Время полной зарядки в первом случае составляет 35 минут, во втором – 16 минут. В оснащение смартфонов также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM, NFC, ИК-пульт, аудиоразъем 3,5 мм, высокочувствительные сенсорные курки на гранях, стереодинамики и мощный линейный вибромотор. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Обе модели поддерживают интерфейс USB 3.2 Gen 2. Применяется Android 14 с оболочкой RedMagic OS 9.0. Габариты составляют 163,98 x 76,35 x 8,9 мм, вес — 229 гр.

Цены на Red Magic 9 Pro: 8/256 Gb – $615, 12/256 Gb – $670, 12/512 Gb – $725. Red Magic 9 Pro+: 16/256 Gb – 770, 16/512 Gb – 810, 24 Gb/1 Tb – 980. Аппараты появятся в продаже в Китае 28 ноября.