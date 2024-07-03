spot_img
4 июля, 2024
ДомойТехнологииАвтомобилиDJI представил свой первый горный электровелосипед Amflow PL

DJI представил свой первый горный электровелосипед Amflow PL

DJI Amflow PL

DJI, китайский производитель дронов, неожиданно представил свой первый горный электровелосипед Amflow PL. В новинке используется фирменный электродвигатель Avinox. При его разработке и создании электровелосипеда компания использовала свой опыт производства дронов, приводов и систем контроля.

DJI Amflow PLDJI Amflow PL

Номинальная мощность привода Avinox составляет 250 Вт и крутящий момент 105 Н·м, пиковый показатель достигает 850 Вт. Для преодоления особо крутых склонов имеется boost-режим, в котором предусмотрено 1000 Вт пиковой мощности и 120 Нм крутящего момента.

За автономность электровелосипеда отвечает съемный аккумулятор на 600 Втч (запас хода 117 км) или 800 Втч (запас хода 157 км). GaN-зарядное устройство Amflow на 508 Вт восполняет ресурс аккумулятора до 75% всего за 1,5 часа.

Рама Amflow PL изготовлена из карбона. Вес велосипеда вместе с батареей составляет всего 19,2 кг. Большая часть веса приходится на батарею. Сама рама весит 2,27 кг, а привод DJI Avinox — 2,52 кг. Есть полноценная система подвески от Fox и возможность установки колес диаметром 27,5 или 29 дюймов.

Велосипед имеет четыре режима помощи педалям, включая автоматический режим, который адаптирует подачу мощности в зависимости от сопротивления движению. На раме установлен 2-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением, на который выводится информация о поездке и выбранный режим. Над экраном находится USB-порт для зарядки смартфона или велокомпьютера. Предусмотрено мобильное приложение Avinox для беспроводного доступа к данным, функциям и отслеживанию местоположения самого велосипеда.

DJI Amflow PL поступит в продажу в четвертом квартале этого года. Ориентировочные цены: от €7000 до €12 000 (от $7500 до $12 850).

Предыдущая статья
За пять лет из-за роста использования ИИ выбросы парниковых газов у Google выросли на 48%
Следующая статья
Представлены Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ — мощные игровые Android-смартфоны
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,031ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.