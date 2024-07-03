DJI представил свой первый горный электровелосипед Amflow PL

DJI, китайский производитель дронов, неожиданно представил свой первый горный электровелосипед Amflow PL. В новинке используется фирменный электродвигатель Avinox. При его разработке и создании электровелосипеда компания использовала свой опыт производства дронов, приводов и систем контроля.

Номинальная мощность привода Avinox составляет 250 Вт и крутящий момент 105 Н·м, пиковый показатель достигает 850 Вт. Для преодоления особо крутых склонов имеется boost-режим, в котором предусмотрено 1000 Вт пиковой мощности и 120 Нм крутящего момента.

За автономность электровелосипеда отвечает съемный аккумулятор на 600 Втч (запас хода 117 км) или 800 Втч (запас хода 157 км). GaN-зарядное устройство Amflow на 508 Вт восполняет ресурс аккумулятора до 75% всего за 1,5 часа.

Рама Amflow PL изготовлена из карбона. Вес велосипеда вместе с батареей составляет всего 19,2 кг. Большая часть веса приходится на батарею. Сама рама весит 2,27 кг, а привод DJI Avinox — 2,52 кг. Есть полноценная система подвески от Fox и возможность установки колес диаметром 27,5 или 29 дюймов.

Велосипед имеет четыре режима помощи педалям, включая автоматический режим, который адаптирует подачу мощности в зависимости от сопротивления движению. На раме установлен 2-дюймовый OLED-экран с сенсорным управлением, на который выводится информация о поездке и выбранный режим. Над экраном находится USB-порт для зарядки смартфона или велокомпьютера. Предусмотрено мобильное приложение Avinox для беспроводного доступа к данным, функциям и отслеживанию местоположения самого велосипеда.

DJI Amflow PL поступит в продажу в четвертом квартале этого года. Ориентировочные цены: от €7000 до €12 000 (от $7500 до $12 850).