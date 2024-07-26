Представлено новое решение SIMA для видеозвонков

Платформа SIMA Digital Solutions, созданная ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает способствовать цифровой трансформации финансового сектора.

Запущено новое решение для видеозвонков продукта SIMA KYC, включенное в платформу.

Решение SİMA “Videozəng”, созданное на основе рыночного спроса банков и других финансовых учреждений, представляет собой программное обеспечение для видеоконференций, которое обеспечивает безопасные видеозвонки между клиентами и поставщиками услуг. Данная программа, полностью отвечающая требованиям и нормативам Центрвльного Банка, значительно упрощает процесс дистанционного открытия счетов для новых клиентов.

Благодаря биометрической технологии SİMA solution , “Videozəng” выполняет несколько форм проверки жизнеспособности, которая определяет как идентификацию личности, так и полное соответствие вызова. Предотвращает мошенничество и мошенничество за счет строгой двухфакторной аутентификации и тестов жизнеспособности.

Надо отметить, что решение “Videozəng” SIMA полностью соответствует требованиям и нормативам Центрального Банка. Это позволяет банкам удаленно подтверждать и совершать транзакции в полном соответствии с законодательством. Нет необходимости физически идти в какое-либо отделение или точку обслуживания. Более быстрое завершение транзакций и проверок улучшает качество обслуживания клиентов и эффективность бизнес-процессов. Более подробную информацию о цифровой подписи нового поколения «SİMA İmza» вы можете получить на сайте www.sima.az и обратившись в колл-центр «157»