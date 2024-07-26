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26 июля, 2024
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Гильдия актеров США объявила забастовку против игровых компаний из-за использования ИИ

забастовку

Профсоюз SAG-AFTRA (Гильдия киноактеров США и Американская федерация артистов телевидения и радио), после более полутора лет переговоров, разрешил объявить забастовку актерам озвучки, работающим в сфере интерактивных медиа. В профсоюзе состоит около 160 тысяч человек.

Забастовка началась сегодня, 26 июля. Актеры требуют более высокие зарплаты, более комфортные трудовые условия, но главное требование — защита от искусственного интеллекта, ведь нейросети уже вполне способны отнимать у людей работу.

Директор профсоюза SAG-AFTRA Дункан Крэбтри пояснил, что с игровыми издательствами, Activision, Disney, EA, Insomniac Games, WB Games, Take-Two и другими, пытались договориться насчет регулирования использования генеративного искусственного интеллекта в их продуктах, но безуспешно. Поэтому «переговоры» выходят на новый уровень: десятки тысяч участников профсоюза прекращают оказывать любые услуги и проводить любые работы, пока их голоса не услышат.

«Мы не пойдем на соглашение, которое позволяет компаниям злоупотреблять ИИ в ущерб нашим людям. Хватит. Когда эти корпорации предложат условия, по которым члены [профсоюза] смогут жить и работать, мы будем готовы к переговорам», — заявила президент SAG-AFTRA Fran Drescher.

Пока непонятно, чем кончится это движение, однако уже ясно, что релизы крупнейших ААА-проектов могут сдвинуться на более или менее значительный срок, от полугода до полутора лет. Без озвучки их выпускать нельзя, а ИИ на данный момент еще не способен полностью заменить актеров. Если верить гендиректору Take-Two Interactive Штраусу Зельнику, проект GTA VI находится в безопасности. Еще в прошлом году он заявил, что на такой случай у компании есть запасной план.

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