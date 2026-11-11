TLM Distribution и Synology представили партнерам в Азербайджане новые возможности для развития бизнеса в сфере хранения и защиты данных

5 ноября в отеле Hyatt Regency Baku состоялось партнерское мероприятие TLM Distribution и Synology под девизом «Built for What’s Next: Data. Protection. Growth». Встреча объединила представителей IT-рынка Азербайджана и была посвящена развитию партнерской экосистемы Synology, современным решениям для хранения и защиты корпоративных данных, а также коммерческим возможностям для системных интеграторов и реселлеров.

Мероприятие открыл Яш Кесвани (Yash Keswani), региональный менеджер по продажам TLM Distribution, представивший компанию и ее возможности в качестве международного дистрибьютора IT-оборудования. Основанная в 2005 году, TLM Distribution располагает более чем 20-летним опытом работы на рынке и сотрудничает с тысячами реселлеров, розничных продавцов и системных интеграторов. Партнерская сеть компании охватывает более 60 стран Африки, СНГ и Ближнего Востока. В портфеле TLM более 20 международных технологических брендов в сегментах сетевых решений, вычислительной техники, IT-инфраструктуры, потребительской электроники, печатного оборудования, образовательных технологий и систем электропитания.

Отдельное внимание было уделено инфраструктуре дистрибьютора: четыре складских комплекса TLM располагают совокупной площадью около 87 000 кв. м. Компания обеспечивает партнерам доступность оборудования, финансовую поддержку, понимание региональной специфики рынка, маркетинговое сопровождение и развитие каналов продаж. В основе ее подхода — долгосрочное сотрудничество, прозрачность и ориентация на взаимный рост.

Затем официальный представитель и менеджер TLM Group по развитию бизнеса в странах СНГ Атабек Магеррамзаде рассказал о развитии бизнеса компании и перспективах сотрудничества с Synology. По его словам, выход на азербайджанский рынок открывает возможности для дальнейшего расширения присутствия бренда не только в стране, но и в других государствах региона, включая Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан. TLM намерена активно развивать партнерскую сеть Synology, расширять доступность решений и увеличивать долю бренда на региональных рынках.

Партнерская экосистема Synology: поддержка, обучение и коммерческие преимущества

Основная часть мероприятия была посвящена стратегии Synology и возможностям партнерской программы. Джовидон Рахмонов, представитель Synology, отвечающий за развитие бизнеса в регионе СНГ, представил технологическое видение компании, ключевые направления продуктового портфеля и механизмы взаимодействия с партнерами.

Он отметил, что Synology располагает глобальной установленной базой, насчитывающей более 14 млн. систем, в которых хранится свыше 400 эксабайт данных. По мере цифровизации бизнеса, внедрения искусственного интеллекта и увеличения объемов корпоративной информации растут требования к производительности инфраструктуры, надежности хранения, информационной безопасности и гибкости управления данными. В этих условиях Synology последовательно расширяет предложение, выходя за рамки традиционных систем хранения и формируя комплексную экосистему, объединяющую инфраструктуру, программное обеспечение, защиту данных и облачные сервисы.

Особое внимание было уделено партнерской программе Synology, в которой предусмотрены четыре уровня сотрудничества — от статуса зарегистрированного партнера до Silver, Gold и Platinum. Дополнительно партнеры могут развивать специализации в области видеонаблюдения и резервного копирования, подтверждая свою техническую экспертизу соответствующими сертификациями. Важной составляющей программы остается развитие компетенций. Synology предлагает базовые и специализированные обучающие курсы, в том числе Synology DSM Architect, Backup Architect, ActiveProtect Architect. Участники могут проходить обучение и подтверждать квалификацию, необходимую для реализации проектов различного уровня сложности.

От систем хранения к комплексной инфраструктуре данных

Технологическая сессия была посвящена развитию корпоративного портфеля Synology. Представитель компании рассказал о том, как меняются требования к системам хранения данных под влиянием новых рабочих нагрузок, включая транзакционные приложения, искусственный интеллект, виртуализацию, резервное копирование и работу с большими массивами неструктурированной информации.

В частности, были представлены высокопроизводительные системы хранения серии PAS, ориентированные на критически важные корпоративные приложения. Флагманская платформа использует полностью NVMe-архитектуру, обеспечивающую более 2 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS) при случайном чтении блоками по 4 kb, скорость последовательного чтения до 30 Гбайт/с и задержку менее 1 мс. В ходе презентации также была рассмотрена архитектура Active-Active, обеспечивающая отказоустойчивость и непрерывность работы сервисов при выходе из строя отдельных компонентов.

Отдельный блок был посвящен защите корпоративной информации. Среди рассматриваемых возможностей — неизменяемые снимки данных, репликация на резервные площадки и удаленное резервное копирование. Такой подход позволяет организациям повысить устойчивость инфраструктуры и сократить риски потери информации в случае сбоев и кибератак.

Еще одним направлением развития портфеля стала облачная экосистема C2 One Storage. Представленная платформа объединяет несколько облачных сервисов в рамках единой подписки, предоставляя организациям возможности резервного копирования, синхронизации данных между площадками, объектного хранения и резервирования записей систем видеонаблюдения. Управление объемами используемых ресурсов осуществляется централизованно, что упрощает контроль и планирование инфраструктуры.

Кроме того, в презентации также были затронуты обновления корпоративных систем хранения RackStation и FlashStation, а также перспективы развития серии GS, предназначенной для масштабируемых файловых систем и объектного хранения больших объемов неструктурированных данных.

ActiveProtect и новые подходы к защите информации

Отдельная презентация была посвящена развитию решений Synology для резервного копирования и восстановления данных. В центре внимания оказался ActiveProtect — специализированное устройство, представленное компанией в прошлом году и ориентированное на защиту корпоративной инфраструктуры.

В качестве основного вызова была обозначена растущая сложность кибератак и необходимость не просто создавать резервные копии, но и гарантировать возможность полноценного восстановления информации после инцидента. Приведенные в презентации результаты исследования за 2025 год показали, что более 90% компаний считают, что смогут восстановить данные после кибератаки, однако более половины из них в действительности не способны обеспечить полное восстановление. Этот разрыв между уверенностью организаций и их реальными возможностями подчеркивает необходимость пересмотра традиционных подходов к резервному копированию и аварийному восстановлению.

Открытый диалог и новые возможности сотрудничества

Практическая составляющая встречи включала обсуждение коммерческих условий работы с Synology, проектных скидок, требований к дисковым накопителям и позиционирования решений бренда на азербайджанском рынке. Вопросы участников затрагивали как возможности получения дополнительной маржинальности при реализации корпоративных проектов, так и конкурентоспособность продуктовых линеек в различных сегментах — от SOHO и малого бизнеса до Enterprise.

Представители Synology и TLM Group ответили на вопросы партнеров, обсудили особенности конкуренции с другими производителями систем хранения и подчеркнули важность раннего вовлечения дистрибьютора и вендора в проработку проектов. Такой формат взаимодействия позволяет подбирать оптимальные конфигурации, получать техническую и коммерческую поддержку и повышать шансы на успешную реализацию решений.

Завершили деловую программу живая демонстрация решений, сессия вопросов и ответов, а также интерактивный квиз с призами для участников.

Партнерское мероприятие TLM Distribution и Synology стало площадкой для предметного обсуждения перспектив развития рынка систем хранения и защиты данных в Азербайджане. Сочетание международной экспертизы Synology, дистрибьюторских возможностей TLM и профессиональных компетенций локальных интеграторов создает основу для расширения присутствия бренда и реализации более сложных инфраструктурных проектов в регионе.