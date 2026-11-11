Lenovo ускоряет конвергенцию ИИ и высокопроизводительных вычислений

Компания Lenovo объявила о выпуске продуктов и предоставлении сервисов, предназначенных для стремительно сближающихся областей искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Новые высокопроизводительные серверы и высокоскоростные массивы хранения данных в сочетании с расширенными сервисами Hybrid AI помогут организациям превращать огромные объемы данных в более быстрые научные открытия, инженерные прорывы и бизнес-инновации.

По мере того как мир переходит к непрерывному инференсу, агентному исполнению задач и более сложным научным вычислениям, спрос на базовую инфраструктуру стремительно растет.

Расширенный портфель объединяет новые серверы Lenovo ThinkSystem на базе процессоров 6-го поколения AMD EPYC 9006 SP7, высокопроизводительные системы хранения данных и варианты межсоединений, технологию жидкостного охлаждения Lenovo Neptune, а также расширенные сервисы для корпоративных и гигаваттных ИИ-фабрик. В совокупности эти новые возможности обеспечивают организациям вычислительные мощности, инфраструктуру данных и экспертные знания, необходимые для развертывания, эксплуатации и масштабирования все более сложных рабочих нагрузок ИИ и HPC в собственных центрах обработки данных, гибридных средах и объектах колокации.

«Искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления сближаются вокруг одной простой потребности заказчиков: способности превращать все более сложные рабочие нагрузки в реальные результаты, — заявил Скотт Патти (Scott Patti), вице-президент подразделения Infrastructure Solutions Group компании Lenovo. — Это означает получение большей полезной производительности от каждого ватта энергии, преодоление растущих ограничений по энергопотреблению и охлаждению, а также ускорение перехода от развертывания инфраструктуры к практическому применению ИИ. Lenovo объединяет высокопроизводительную инфраструктуру, технологию жидкостного охлаждения Neptune и расширенные сервисы, чтобы помочь заказчикам решать именно эти задачи в масштабах предприятия».

Больше вычислительных мощностей, более быстрая обработка данных и повышенная эффективность

По мере роста масштабов и сложности рабочих нагрузок ИИ и HPC производительность начинает зависеть от всей системы в целом. От вычислительных ресурсов и пропускной способности памяти до перемещения данных, систем хранения и охлаждения — Lenovo расширяет возможности каждого уровня инфраструктуры, предлагая новое поколение решений, призванных устранить узкие места и обеспечить более высокую производительность и эффективность в масштабах предприятия.

Lenovo ThinkSystem SC755: двухсокетный сервер с жидкостным охлаждением Neptune разработан для отвода до 100% тепла, выделяемого системой, с помощью воды и обеспечения до 40% более высокой устойчивой производительности по сравнению с аналогичными системами воздушного охлаждения1. Технология Lenovo Dynamic Partitioning обеспечивает более гибкое распределение вычислительных ресурсов между рабочими нагрузками, позволяя заказчикам легко преобразовывать две двухсокетные системы в односокетные и обратно.

Lenovo ThinkSystem SR755: разработан для обеспечения высокой пропускной способности при масштабной виртуализации, инженерных расчетах, финансовом моделировании, автоматизации проектирования электронных систем и создании инфраструктуры агентного ИИ. Система спроектирована с учетом высокой плотности вычислений и пропускной способности памяти, а также более низкого энергопотребления и более выгодной экономики эксплуатации при выполнении ресурсоемких задач по сравнению с двухсокетными конфигурациями2.

Lenovo ThinkSystem DE6800 и DE6500: разработаны с учетом требований к масштабируемости и производительности и оптимизированы для блочных рабочих нагрузок с высокой пропускной способностью и чувствительностью к задержкам. DE6800 особенно хорошо подходит для приложений с высокой пропускной способностью, требующих надежного хранения данных, тогда как DE6500 обеспечивает высокую производительность при экономичной стоимости, упрощая развертывание и управление.

Валидация фабрики Cornelis CN5000: предоставляет заказчикам высокопроизводительный вариант межсоединения для требовательных сред ИИ и HPC, помогая сокращать узкие места при работе со все более ресурсоемкими с точки зрения обработки данных нагрузками.

«По мере сближения рабочих нагрузок ИИ и HPC организациям требуется инфраструктура, обеспечивающая исключительную вычислительную производительность, энергоэффективность и гибкость в масштабах предприятия, — отметил Дэн Макнамара (Dan McNamara), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Compute and Enterprise AI компании AMD. — Новые платформы Lenovo ThinkSystem на базе серверных процессоров AMD EPYC 6-го поколения помогают заказчикам ускорять выполнение ресурсоемких задач — от инженерных разработок и научных исследований до инференса ИИ и агентного ИИ, — одновременно создавая более эффективную и масштабируемую основу для дальнейших инноваций».

От инфраструктуры к полноценным возможностям практического применения ИИ

По мере усложнения ИИ-инфраструктуры развертывание технологической основы становится лишь частью задачи. Организациям также необходимо конфигурировать и оптимизировать растущие среды HPC и ИИ, одновременно обеспечивая доступ к необходимым энергетическим ресурсам и мощностям центров обработки данных для их эксплуатации. Lenovo расширяет портфель сервисов для предприятий и гигаваттных гибридных ИИ-фабрик, чтобы помочь заказчикам быстрее перейти от развертывания инфраструктуры к полноценному использованию вычислительных мощностей ИИ.

— Расширение сервисов Hybrid AI Factory: новые возможности Lenovo по развертыванию, конфигурированию и оптимизации графических процессоров (GPU) помогают заказчикам создавать и масштабировать полноценные гибридные ИИ-фабрики для сложных рабочих нагрузок. Новая поддержка многонодовых конфигураций в Red Hat AI Enterprise и NVIDIA AI Enterprise с NVIDIA Run:ai предоставляет заказчикам большую гибкость при создании операционной среды, наилучшим образом отвечающей их потребностям, и упрощает развертывание, управление и масштабирование новых типов рабочих нагрузок, включая агентный и физический ИИ.

— Комплексные сервисы для гигаваттных ИИ-фабрик: Lenovo расширяет свои возможности в области масштабных развертываний ИИ благодаря новым сервисам для гигаваттных ИИ-фабрик, включая экспертизу NVIDIA Infrastructure Services (NVIS) для специализированного развертывания и валидации кластеров. От разработки концепции и построения инфраструктуры до развертывания и оптимизации — Lenovo помогает заказчикам быстрее вводить в эксплуатацию вычислительные мощности ИИ и оптимизировать их для промышленного использования.

— Услуги колокации совместно с Digital Realty: для организаций, которым требуются дополнительные мощности центров обработки данных, Lenovo теперь может обеспечить доступ к глобальной сети объектов колокации Digital Realty. Организации могут использовать среду Digital Realty Innovation Lab (DRIL) для проверки ИИ-инфраструктуры, приложений и требований к рабочим нагрузкам. При этом Lenovo выступает единой точкой контакта для организаций, которым необходимы площади для размещения оборудования в центрах обработки данных, масштабируемая инфраструктура, модульные сервисы и гибкие условия финансирования в рамках предложения Lenovo TruScale Infrastructure as a Service.

ИИ и HPC в действии

Клиенты Lenovo — от ведущих исследовательских учреждений до предприятий, выполняющих сложные коммерческие задачи, — уже продвигают исследования и открытия с помощью ИИ по всему миру: от исследований в области суверенного ИИ в Баварии (Германия) до инновационных разработок в области термоядерной энергетики в Имперском колледже Лондона.

В Университете Флориды четвертое поколение суперкомпьютера HiPerGator, созданного на базе технологий Lenovo, NVIDIA и AMD, обеспечивает производительность 17,49 петафлопс и за последний год обработало 33 миллиона исследовательских запросов, расширив доступ к использованию ИИ в научных исследованиях на территории всего университетского кампуса.

Кроме того, DreamWorks Animation использует в своем центре обработки данных серверы с жидкостным охлаждением Lenovo Neptune, обеспечивающие повышение производительности на 20% и ускорение рендеринга, что позволяет ускорить творческий процесс и внесение изменений.

Посетите https://www.lenovo.com/us/en/servers-storage/solutions/hpc/ или стенд №3023 на выставке SC26, чтобы узнать, как Lenovo объединяет инфраструктуру, сервисы и широкую партнерскую экосистему, помогая заказчикам создавать, развертывать и эксплуатировать среды ИИ и HPC в масштабах предприятия.