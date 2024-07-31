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31 июля, 2024
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Несгораемые бонусы в тарифах “Full” от Nar!

Nar

Выгодный оператор мобильной связи Nar предлагает каждому клиенту пакеты “Full”. Абоненты Nar могут выбрать пакеты “Full” и получать бонусы на разговоры и интернет.

В каждом пакете “Full” остатки бонусов не сгорают в конце месяца и переносятся на следующий месяц. Более того, каждый пользователь “Full” может применить услугу “Обмен” от Nar. Услуга “Обмен” позволяет пользователю при необходимости обменять разговорные бонусы на интернетные и наоборот.

В пакетах более высокой категории “Full” (Full 29, Full 39 и Full 49) пользователям предоставляются не только дополнительные бонусы, но и минуты роуминга и интернет в роуминге. В пакете “Full 6” помимо интернет-бонуса предоставляется 1 ГБ интернета для приложений “WhatsApp” и “Messenger”.

Получить информацию обо всех пакетах “Full” и способах перехода на тариф можно на сайте nar.az.

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