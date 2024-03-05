Представлен Nothing Phone (2a)

Компания Nothing сегодня представила новый смартфон Phone (2a). Аппарат получил плоский 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1300 нит. В сравнении с Phone (1) толщина рамок новой модели была уменьшена с 2,6 до 2,1 мм. Полупрозрачная задняя крышка осталась на месте.

Nothing Phone (2a) построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7200 Pro, за охлаждение которого отвечает большая испарительная камера. Это первый раз, когда компания выбрала решение MediaTek. В двух предыдущих смартфонах, Phone (1) и флагманском Phone (2), установлены процессоры Qualcomm. Оперативная память — LPDDR5, накопитель стандарта UFS 3.1.

Если Phone (1) и Phone (2) оснащены вертикальным блоком камер, то у новой модели объективы расположены горизонтально. Реализован фирменный световой интерфейс Glyph, при этом количество светодиодов сократили до трех. В основной камере установлены 50 Мп датчики Samsung: главный ISOCELL S5KG9 с OIS и модуль со сверхширокоугольным объективом ISOCELL JN1. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (Sony IMX615). Производитель обещает высокое качество съемки за счет фирменных алгоритмов обработки.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт обеспечивает 20 часов просмотра видео на YouTube. Есть поддержка 5 G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, стереодинамики и защита корпуса IP54. Установлена Android 14. Система может сгенерировать обои по запросу пользователя.

Цены в Европе: 329 евро за версию 8/128 Gb и 379 евро за вариант 12/256 Gb. В США смартфон будет стоить 329 долларов за версию 12/128 Gb. В продажу Nothing Phone (2a) поступит 12 марта.