Panasonic выпустил компактную камеру Lumix FZ80D с 60-кратным зумом

Ассортимент компании Panasonic пополнила компактная цифровая камера Lumix FZ80D. Это обновленная модель FZ80 семилетней давности. Подобные камеры выпускались многими компаниями, и они до сих пор востребованы многими пользователями, которым нужна недорогая универсальная камера. Такие камеры предназначены в первую очередь для фотографов, которые увлекаются съемками птиц и дикой природы на расстоянии.

Panasonic Lumix FZ80D получила встроенный объектив с 60-кратным оптическим зумом и диапазоном фокусных расстояний от 20 до 1200 мм (на полном кадре) при f/2.8-5.9. Минимальное расстояние съемки — от 30 см в стандартном режиме и от 1 см при создании макрофотографий. Поддерживаемый диапазон ISO — от 80 до 3200 единиц (с расширением до 6400).

Камера оснащена 18,1-мегапиксельным датчиком размером 1/2,3 дюйма (6,2 x 4,6 мм). Lumix FZ80D, как и предшественница, снимает в RAW и JPEG, поддерживает непрерывную съемку со скоростью до 10 к/с и видео 4K/30 fps. Есть оптическая стабилизация, поддерживаемый диапазон ISO — от 80 до 3200 единиц (с расширением до 6400).

Имеются 3-дюймовый сенсорный дисплей разрешением 2,84 млн. точек и электронный видоискатель с разрешением 2,36 млн. точек. Модель FZ80D использует порт USB Type-C вместо устаревшего micro-USB в FZ80.

Камера Panasonic Lumix FZ80D уже доступна для предзаказа в США по цене $479,99. Поставки начнутся 1августа.