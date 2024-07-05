Группа компаний МУК и компания QNAP провели в Баку совместный семинар

25 июня группа компаний МУК совместно с компанией QNAP организовала бизнес-завтрак, в рамках которого было проведено знакомство с новыми продуктами QNAP, в том числе, представленными на выставке Computex 2024. В рамках мероприятия региональный менеджер по развитию бизнеса QNAP в Центральной Азии, Кавказе, странах Балтии и Украине Карлис Луцс рассказал об истории и успехах компании, которая на сегодняшний день является ведущим производителем NAS и NVR. Компания QNAP, недавно отметившая свое 20-летие, обладает разветвленной сетью дочерних компаний и офисов с присутствием в 25 странах мира. Кроме того, что QNAP NAS занимают 40% рынка в сфере потребительских устройств и 55% корпоративного рынка NAS в ЕС, этот производитель продолжает предлагать своим пользователям свободу при выборе установки в NAS жестких дисков или SSD-накопителей. Также выступавший сообщил о расширении портфеля решений QNAP для хранения данных за счет новейших предложений от ведущих производителей SSD и HDD. Теперь предложения QNAP для азербайджанского рынка включают 2,5-дюймовые SSD-накопители от WD и Kingston, SSD-накопители U.2 и M.2 PCIe NVMe от WD и 3,5-дюймовые жесткие диски SATA от Seagate с 5-летней гарантией на большинство из моделей.

Далее Карлис Луцс познакомил гостей мероприятия с актуальными линейками продуктов QNAP, которые все активнее обзаводятся интеллектуальными функциями, использующими искусственный интеллект. Среди этих моделей:

Модели NAS TS-133, TS-233 и TS-433 для домашнего использования с функциями искусственного интеллекта;

TS-x64, которая благодаря скорости 2,5GbE, наличию слотов M.2 PCIe Gen 3 и слотов расширения PCIe Gen 3, QNAP TS-x64 представляет собой передовое оборудование для работы с приложениями с высокой пропускной способностью для передачи данных и виртуализации;

TVS-h674T и TVS-h874T — NAS поддержкой Thunderbolt 4 на базе процессоров Intel Core i5/i7/i

Отдельное внимание представитель компании уделил программным и облачным решениям QNAP, в число которых входят облачное хранилище данных myQNAPcloud Storage, максимально упрощающее процесс резервного копирования решение NetBak PC Agent, приложение для кроссплатформенной синхронизации данных Qsync, а также линейка программного обеспечения для NVR — QVR Pro, QVR Elite и QVR Pro Client.

Основная часть мероприятия была посвящена бизнес-решениям QNAP. Карлис Луцс рассказал о преимуществах следующих моделей корпоративных NAS QNAP, представленных в конце прошлого и начале текущего года:

TS-h1277AXU-RP / TS-h1677AXU-RP — серия сетевых накопителей ZFS NAS высокой емкости с 12 и 16 отсеками для монтажа в стойку на базе процессоров AMD Ryzen серии 7000;

TS-h3077AFU — All-Flash SATA SSD с 30 отсеками на базе ZFS и процессорами AMD Ryzen серии 7000.

В качестве бонуса гости мероприятия смогла познакомиться с новинками QNAP с выставки Computex 2024, где компания продемонстрировала новейшие решения для хранения данных и сетевые решения в области ИИ, интеллектуального производства, облака, редактирования видео и резервного копирования. Более подробную информацию о презентациях QNAP на Computex 2024 вы можете получить по этой ссылке.

В заключение презентации гости мероприятия приняли участие в викторине Kahoot, вопросы которой были составлены на базе той информации, с которой им удалось познакомиться в рамках семинара. После этого общение с представителями компании QNAP и дистрибьютора продолжилось в неформальной обстановке за завтраком.