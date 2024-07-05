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5 июля, 2024
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Азербайджанская команда завоевала медали на международной предметной олимпиаде!

Состоялась Центрально-Европейская олимпиада по информатике (CEOI 2024) в городе Брно (Чехия). Азербайджан был успешно представлен на предметной олимпиаде, в которой приняли участие около 60 школьников из 11 стран. Ученик 10-го класса Лицея имени академика Зарифы Алиевой Айхан Дамирли завоевал серебряную медаль, а Тахир Алиев, учащийся 10-го класса Бакинского Турецкого лицея, был удостоен бронзовой медали.

Олимпиада CEOI, проводимая с 1994 года, считается одним из самых престижных соревнований по программированию в регионе. Конкурс оценивает навыки участников в решении алгоритмических задач, а также их уровень аналитического мышления и способности программирования.

Отметим, что с 2017 года процесс подготовки к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества «Azercell Telecom», Министерства науки и образования и Института образования. За это время азербайджанские школьники завоевали в общей сложности 72 медали на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.

Поздравляем нашу команду и желаем ей дальнейших успехов!

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