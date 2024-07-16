Western Digital выпустил игровой SSD на 8 Tb

Компания Western Digital выпустила новую модель объемом 8 Tb серии твердотельных NVMe-накопителей WD_Black SN850X. В данной линейке до этого были представлены модели на 1, 2 и 4 Tb.

Новинка на 8 Tb ориентирована в первую очередь на геймерскую аудиторию. В основе модели используется фирменный контроллер Western Digital, а также 112-слойные чипы флеш-памяти BiCS5 TLC.

Согласно спецификации, скорость последовательного чтения и записи составляет 7200 и 6600 Мбайт /с соответственно, а показатели случайной записи и чтения достигают 1,2 млн IOPS в обоих случаях. Также заявлена кеш-память стандарта DDR4, объем которой производитель не уточняет. Расчетный ресурс ячеек накопителя — до 4800 TWB.

Компания дает на SSD гарантию сроком на пять лет. Твердотельный накопитель WD_Black SN850X будет доступен в двух вариантах исполнения: без радиатора за $849,99, а также с радиатором за $899,99.