Представлен OnePlus Ace 3V — первый смартфон на базе Snapdragon 7+ Gen 3

В Китае состоялась премьера смартфона среднего уровня OnePlus Ace 3V — первого устройства с процессором Snapdragon 7+ Gen 3. Производительность его почти такая же, как у Snapdragon 8 Gen 3, который устанавливают во флагманы.

Snapdragon 7+ Gen 3 получил поддержку ИИ-возможностей прямо на устройстве. Процессор совместим с широким набором языковых и визуальных моделей, включая Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano и Zhipu ChatGLM. В смартфоне установлена мощная система охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм2. Память тоже флагманская: оперативная LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0. По словам производителя, смартфон выдает в Honor of Kings стабильные 120 fps и 59,7 fps в Genshin Impact, что соответствует флагманским устройствам на базе Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus Ace 3V получил вертикальный блок камер с кольцевой вспышкой, задняя панель выполнена из стекла. Есть фирменный трехпозиционный переключатель беззвучного режима Alert Slider, расположенный на левой грани. Смартфон оборудован плоским дисплеем OLED Tianma U8+ с диагональю 6,74 дюйма, разрешением 2772 х 1240 пикселей, кадровой частотой 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 2160 Hz и максимальной яркостью 2150 нит. Технология Rain Touch позволяет взаимодействовать с экраном мокрыми руками.

Основная камера двойная, с датчиками на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95 дюйма, f/1.8, угол обзора 79 градуса, автофокус, OIS, цифровой зум 20х) и 8 Мп (сверхширокоугольный объектив, Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 112 градусов). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4, угол обзора 82 градуса).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 LE, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, Две nanoSIM-карты, ИК-порт, стереодинамики с Dolby Atmos и защита по стандарту IP65. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 162,7 х 75,2 х 8,47 мм, 200 гр. В качестве ОС используется Android 14 с оболочкой ColorOS 14. Разработчики обещают три больших обновления Android и четыре года обновлений безопасности.

Цены на OnePlus Ace 3V: 12/256 Gb — $275, 12/512 Gb — $319, 16/512 Gb — $360. В продажу в Китае смартфон поступит 25 марта. Предложено две расцветки корпуса — серая и лиловая. Ожидается, что аппарат будет представлен на международном рынке как OnePlus Nord 4, но сроки релиза пока не называются.