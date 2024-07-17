Ноутбук HP OmniBook Ultra получил процессоры серии AMD Ryzen AI 300

В мае этого года компания HP представила ноутбук OmniBook X на процессоре Snapdragon X Elite от Qualcomm. Теперь производитель анонсировал более мощную модель OmniBook Ultra.

В основе нового ноутбука лежат процессоры серии AMD Ryzen AI 300 со встроенной графикой AMD Radeon 800M и NPU производительностью до 50 TOPS. Для сравнения, производительность ИИ-сопроцессора Snapdragon X Elite составляет 45 TOPS. Ноутбук комплектуется до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5x-7.500 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 с максимальной емкостью 2 Tb.

HP OmniBook Ultra внешне очень похож на OmniBook X, самое большое отличие заключается в том, что новая модель имеет закругленные края сзади. У него такой же 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2240 × 1440 пикселей и максимальной яркостью до 300 нит.

При высоте 1,65 см и весе 1,57 кг OmniBook Ultra немного толще и тяжелее OmniBook X, но он оснащен более емкой батареей на 68 Вт.ч. По данным производителя, в тесте MobileMark ноутбук продемонстрировал результат в 13 часов автономной работы, а при воспроизведении видео — до 21 часа. Зарядка по-прежнему осуществляется через USB-C с мощностью до 65 Вт.

Предусмотрены два порта USB Type-C (Thunderbolt 4), один USB Type-A, 3.5-мм разъем,9 Мп веб-камера с поддержкой ИИ, динамики с DTS:X Ultra, а также поддержка WiFi 7 и Bluetooth 5.4. Устройство стало первым пользовательским ноутбуком производства HP на процессоре AMD с интерфейсом Thunderbolt 4. В дальнейшем ноутбук будет сертифицирован по программе Microsoft Copilot+ PC.

HP OmniBook Ultra поступит в продажу в августе по цене от $1449,99.