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18 июля, 2024
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В WhatsApp стали доступны избранные чаты и звонки

WhatsApp

Несмотря на то, что мессенджеру WhatsApp уже 15 лет, только сейчас в нем появились избранные чаты и звонки. Теперь пользователи могут добавлять групповые чаты и личные беседы в избранное. Об этом сообщается в блоге WhatsApp.

Категория «Избранное» отображается рядом с ранее добавленными папками «Все», «Непрочитанные» и «Группы» в верхней части экрана.

«Избранное» доступно в двух разделах: «Чаты» и «Звонки». В разделе «Чаты» можно выбирать самые полезные диалоги или групповые беседы, фильтруя спам и кучу переписок с неважными людьми. В «Звонках» можно добавлять те контакты, которым вы часто звоните, чтобы быстро связаться с человеком без необходимости долго искать контакт в записной книге.

Новая функция распространяется постепенно и в ближайшие недели станет доступна всем пользователям мессенджера.

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