spot_img
4 июля, 2024
ДомойТелекомНовости операторовПроект «Девушкам белое к лицу» одержал победу на очередном международном фестивале

Проект «Девушкам белое к лицу» одержал победу на очередном международном фестивале

White Square

Социальная кампания, реализованная Azercell совместно с Федерацией дзюдо Азербайджана, была признана победителем среди более чем 1000 конкурсантов.

Проект «Девушкам белое к лицу» получил награды в двух номинациях на Международном Фестивале рекламы и маркетинга «White Square». Кампания была награждена серебряной медалью в категории «Гендерное равенство» и бронзовой медалью в категории «Сотрудничество брендов».

Фестиваль «White Square», главным критерием которого является эффективность креативных решений, уже более 15 лет привлекает экспертов в области рекламы и маркетинга со всего мира. В этом году свои инновационные идеи на фестивале представили 1115 участников из более чем 35 стран Европы, Северной и Латинской Америки, региона MENA и Азии.

Напомним, что основной целью социального проекта «Девушкам белое к лицу» является повышение интереса девушек к спорту и пропаганда здорового образа жизни. Также кампания затрагивает проблему ранних браков. В рамках проекта девушки, прошедшие регистрацию в школах и отделениях Федерации дзюдо в регионах Азербайджана, получили в подарок дзюдоги и месяц бесплатных тренировок. Проект не только побудил тысячи молодых людей заняться спортом, но и привел к 100-процентному увеличению числа девушек, занимающихся дзюдо. Отметим, что совместная кампания Azercell и Федерации дзюдо была неоднократно отмечена международными и местными наградами.

Более подробная информация о проекте «Девушкам белое к лицу»: https://qizlaraagyarasir.az/#

Предыдущая статья
MSI выпустил два игровых монитора с экранами QD-OLED
Следующая статья
LG представил серию OLED-телевизоров evo M4 с беспроводной передачей сигнала
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,031ФанатыМне нравится
1,018ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.