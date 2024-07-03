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4 июля, 2024
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AnTuTu: Android-смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи

AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг Android-смартфонов, которые получили самые высокие оценки удовлетворенности пользователей. В рейтинг попали сразу четыре складных аппарата.

По итогам июня 2024 года лидером стал Honor Magic6 Ultimate Edition, смартфон набрал 98,13% позитивных отзывов. С небольшим отрывом на втором месте находится складной Vivo X Fold 3 Pro, который был лидером по итогам мая. Третье место занимает также складная модель — Honor Magic V2, которая отличается тонкостью и легкостью.

В рейтинг AnTuTu также попали Samsung: Galaxy S24+, Huawei Pura 70 Pro+, Galaxy S23 Ultra, складной Huawei Mate X3, OPPO Find X7 Ultra, iQOO 12 Pro и складной Galaxy W24.

 

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