Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 получил Snapdragon X Elite и автономность до 29 часов

Компания Lenovo представила в Китае бизнес-ноутбук ThinkPad T14s Gen 6. Устройство оборудовано 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880 × 1800 пикселей (2,8K), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Hz и антибликовым покрытием. Есть поддержка HDR, сертификация True Black 500 и 100% охват DCI-P3.

Lenovo ThinkPad T14s построен на базе 12-ядерного Arm-процессора Snapdragon X Elite от Qualcomm, в ноутбуке используется улучшенная система охлаждения с двумя вентиляторами. Предлагается 32 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR5x и твердотельный накопитель емкостью 1 Tb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 58 Втч, который обеспечивает до 29 часов работы, что особенно привлекательно для тех, кто часто совершает длительные перелеты без возможности подзарядки ноутбука. Lenovo ThinkPad T14s получил широкий набор портов: два USB Type-A, два Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъем. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth, слот для SIM-карты, микрофон с шумоподавлением и камера FHD RGB-IR с защитной шторкой и системой распознавания лиц. Ноутбук имеет толщину 16,9 мм и весит 1,24 кг.

Цена Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 в Китае за указанную спецификацию составляет $1700. Стоимость и дата выхода ноутбука на мировой рынок пока не сообщается.