spot_img
31 июля, 2024
ДомойТехнологииГаджетыLogitech работает над «вечной мышью» с платной подпиской

Logitech работает над «вечной мышью» с платной подпиской

Logitech

Исполнительный директор Logitech Ханнеке Фабер рассказала журналистам The Verge, что компания разрабатывает «вечную мышь», работающую по платной подписке. Идея «вечного» аксессуара родилась в ходе дискуссий на тему углеродного следа и долговечности электроники. Одним из ключевых преимуществ подписочной модели является возможность регулярного получения обновлений и новых функций без необходимости приобретать новую мышь.

«Один из членов нашей команды показал мне «вечную мышь», сравнив ее с часами. Это хорошие часы, не супердорогие, но я не собираюсь выбрасывать эти часы. Так зачем мне выбрасывать мышь или клавиатуру, если это фантастического качества, хорошо спроектированное, программно-управляемое устройство? «Вечная мышь» — это одна из вещей, к которой мы хотели бы прийти», — заявила Фабер.

У компании уже есть работающий прототип устройства. Подробностей о мыши известно немного: она «слегка тяжелая», у нее «отличный софт и сервисы, которые постоянно обновляются». В ходе интервью были упомянуты доступ к большим языковым моделям и «всевозможным другим возможностям».

Окончательный дизайн «вечного» манипулятора Logitech , так же, как и примерная дата его релиза, пока что неизвестны.

Предыдущая статья
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 получил Snapdragon X Elite и автономность до 29 часов
Следующая статья
AliExpress-ə görə ən populyar 10 planşet açıqlanıb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,026ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
711ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.