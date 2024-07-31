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31 июля, 2024
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Вышла обновленная версия Redmi Pad SE

Redmi Pad SE 4G

Бренд Redmi представил на международном рынке новую версию Redmi Pad SE. Бюджетный планшет получил поддержку 4G, два слота для SIM-карт, а также другие новшества.

Redmi Pad SE 4G оснащен 8,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1340×800 пикселей (179 ppi), частотой обновления 90 Hz и максимальной яркостью 600 нит. Экран защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3. Аппаратная платформа представлена процессором MediaTek Helio G85, 4 Gb оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 64/128 Gb постоянной памяти eMMC5.1, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Также есть основная камера 8 Мп, фронтальная 5 Мп, аккумулятор емкостью 6650 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, двойные стереодинамики с Dolby Atmos, 3,5-мм разъем для наушников и защита от влаги (IP53). Габариты составляют 211,58 x 125,48 x 8,8 мм, вес — 370 гр. Планшет работает под управлением базе Android 14 с оболочкой HyperOS.

Цены на Redmi Pad SE 4G: 4/64 Gb — $128, 4/128 Gb — $140. Продажи начнутся со 2 августа.

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