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6 июля, 2024
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IDC: в 2024 году продажи AR/VR-гарнитур сильно упали

IDC

На рынке гарнитур виртуальной и дополненной реальностей продолжается спад. Аналитическая компания IDC опубликовала статистику поставок гарнитур в текущем году.

В первом квартале 2024 года было продано на 67,4% меньше AR/VR-гарнитур, чем за аналогичный период 2023 года. Лидером квартала по поставкам гарнитур стала компания Meta. Ее доля на рынке составила 37,2%. Далее идут Apple (17%), ByteDance (11,9%), Xreal (9,4%) и HTC (3,9%).

IDCЭксперты IDC считают, что основной причиной падения спроса является появление новых категорий продуктов в этой сфере. Это гарнитуры смешанной (MR) и расширенной реальности (ER). Также отмечается, что средняя цена VR-гаджетов растет.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы гарнитуры виртуальной реальности уйдут на второй план, уступив более доступным устройствам с функциями дополненной реальности.

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