С 10 по 11 сентября в Баку пройдет конференция «Chain Reaction 2024», призванная объединить межотраслевых лидеров для обсуждения таких тем, как Web 3.0, искусственный интеллект, блокчейн, финтех и криптовалюты. Участники конференции смогут:

Открыть для себя такие революционные технологии, как блокчейн, метавселенные, геймификация, DePIN, ZKP, масштабирование и многое другое.

Разобраться со сферами применения искусственного интеллекта и вопросами обеспечения безопасности в этой области.

Оценить финансовый ландшафт с помощью цифровых активов и криптовалют, DeFi, платежных систем и токенизации.

Понять новые тенденции в технологической и законодательной инфраструктурах.

На конференции будут представлены доклады, проведены панельные дискуссии и круглые столы с участием ведущих экспертов и топ-менеджеров зарубежных и локальных компаний. Также ожидаются презентации новейших продуктов и решений в областях, которые затронет конференция. «Chain Reaction 2024» станет прекрасным местом для открытия новых возможностей и расширения сети контактов в рамках общения со спикерами или встреч со спонсорами мероприятия. Кроме того, «Chain Reaction 2024» надеется привлечь к участию в конференции самые инновационные блокчейн-стартапы в регионе, среди которых будут проведены соревнования, победителям которых достанутся денежные призы.

Организатором «Chain Reaction 2024» в Азербайджане выступает компания FARI Solutions совместно с Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (C4IR Azerbaijan) и Агентством инноваций и цифрового развития Азербайджана. Получить дополнительную информацию о «Chain Reaction 2024» и пройти регистрацию для участия в конференции можно по этой ссылке: https://chainreaction.farisolutions.com/.