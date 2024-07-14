Первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году

Международный олимпийский комитет (МОК) подписал соглашение с Саудовской Аравией о проведении первых Олимпийских киберспортивных игр в 2025 году.

Партнерство МОК и организации НОК продлится 12 лет, в течение которых гарантируется регулярное проведение соревнований.

«Сотрудничая с НОК Саудовской Аравии, мы гарантируем, что олимпийские ценности будут уважаться, в частности, в отношении названий игр в программе, продвижения гендерного равенства и взаимодействия с молодой аудиторией, которая принимает киберспорт», — говорится в заявлении МОК.

Теперь Саудовская Аравия начнет процесс выбора города в стране и места проведения мероприятия. Она также должна рассмотреть, какие игры включить в программу, а также конкретную дату и время для первого мероприятия.