Fujifilm представил недорогую камеру моментальной печати Instax mini SE

Компания Fujifilm представила в Китае новую камеру моментальной печати Instax mini SE, которая стала самой недорогой в серии.

Instax mini SE не поддерживает ручную настройку и может фотографировать, в том числе со вспышкой, только в четырех предустановленных режимах: «Ярко», «Облачно», «Солнечно» и «В помещении».

Объектив имеет фокусное расстояние 60 мм, выдержка — до 1/60 секунды, есть ручная компенсация экспозиции. Размер бумаги для печати составляет 86 x 54 мм, на выходе получаются фотографии 62 x 46 мм. Питается камера от четырех пальчиковых батареек стандарта АА.

Fujifilm Instax mini SE поступит в продажу в Китае 16 июля по цене $55. Доступно будет несколько цветовых расцветок корпуса.

Будет специальная желтая версия, стилизованная под фирменные цвета миньонов из знаменитой франшизы «Гадкий я». Покупателям также будут предложены аксессуары в виде ремешка, наклеек, защитной крышки для объектива, силиконового чехла и фотоальбома.