COMPUTEX 2024: QNAP демонстрирует решения для хранения данных и сетевые решения в области ИИ, интеллектуального производства, облака, редактирования видео и резервного копирования

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области компьютерных, сетевых решений и решений для хранения данных, примет участие в выставке COMPUTEX TAIPEI 2024 (Выставочный центр Nangang, зал 1, стенд № J0628), где продемонстрирует комплексные ИТ-решения, включая решения в области управления файлами и искусственного интеллекта, решения высокой доступности, облачное хранилище myQNAPcloud One, решения 25GbE и NAS Thunderbolt 4 для редактирования видео, системы управления производством (MES) и многое другое.

«Поскольку мы сталкиваемся с растущей сложностью управления экспоненциальным ростом данных в различных отраслях, QNAP остается твердо привержен разработке передовых технологий в области управления и защиты данных, — заявил глава QNAP Мейджи Чанг (Meiji Chang). — Путем интеграции периферийных, сетевых и облачных технологий с передовыми платформами управления мы демонстрируем комплексные решения, в которых приоритет отдается надежности и эффективности».

Интеграция ИИ: умное наблюдение, визуальный анализ и семантический поиск

QNAP упростила управление видеонаблюдением благодаря усовершенствованию клиента QVR Pro. Теперь пользователи могут эффективно управлять приложениями распознавания лиц QVR Face и подсчета посетителей QVR Human через единый портал с интуитивным интерфесом. Этот портал удовлетворяет все потребности наблюдения на одном или нескольких мониторах, включая стандартные дисплеи с соотношением сторон 16:9 и сверхширокие экраны с соотношением сторон 32:9.

Помимо интеллектуального управления фотографиями QuMagie, которое автоматически классифицирует альбомы по людям, вещам и местам благодаря распознаванию изображений с помощью искусственного интеллекта, QNAP также стала пионером в технологии семантического поиска изображений с использованием искусственного интеллекта. Вместо поиска точных совпадений ключевых слов семантический поиск Qsirch позволяет пользователям экономить время, находя изображения с помощью более интуитивно понятного и точного поиска изображений.

Поддержание высокой доступности для успеха бизнеса

В сегодняшних быстро меняющихся бизнес-средах обеспечение высокой доступности имеет решающее значение для бесперебойной работы и достижения успеха в бизнесе. QNAP продемонстрирует комплексные решения высокой доступности, предназначенные для повышения доступности различных аспектов ИТ-инфраструктуры: резервирование коммутаторов с помощью MC-LAG, обеспечивающее плавное аварийное переключение в случае сбоев оборудования или сбоев в работе сети; высокая доступность виртуальной машины для минимизации времени простоя под рабочей нагрузкой; аварийное переключение наблюдения, гарантирующее непрерывный мониторинг и запись; кластер хранения данных высокой доступности с QNAP NAS. Оборудование QNAP для виртуализации сети QuCPE также обеспечивает высокую доступность на системном уровне для достижения минимального времени простоя для доступности услуг.

Централизованная платформа управления облаком и хостинг QNAP myQNAPcloud One

Управление удаленными устройствами в больших масштабах всегда было проблемой для современных ИТ-отделов. AMIZcloud, облачная платформа управления устройствами QNAP, предлагает расширенные возможности управления, которые позволяют централизованно и самостоятельно управлять устройствами из единого интерфейса. Помимо удаленного управления устройствами QNAP NAS для определения состояния системы, использования ресурсов, обновления прошивки и установки приложений, AMIZcloud добавит поддержку удаленного управления сетевыми коммутаторами QNAP для оптимальной эффективности управления ресурсами и услугами.

QNAP myQNAPcloud One предлагает безопасную и надежную облачную инфраструктуру и предназначен для усиления планов гибридного резервного копирования с локального NAS QNAP в облако QNAP в условиях угрозы кибератак. myQNAPcloud One содержит ряд решений для защиты различных типов данных и обеспечения их постоянной доступности, в том числе myQNAPcloud Storage, myQNAPcloud Surveillance и myQNAPcloud Object, которые помогают профессионалам и предприятиям оптимизировать резервное копирование данных NAS, записей наблюдения и неструктурированных объектных данных в выделенное облачное хранилище для двойной защиты.

QNAP NAS оптимизирует систему управления производством (MES)

QNAP NAS делает новаторский шаг к оптимизации производственных процессов и представляет передовые решения для оптимизации MES. QNAP NAS, ориентированный на повышение эффективности и безопасности, легко интегрируется в производственную среду, предлагая комплексные функции, такие как мониторинг производства в реальном времени, доступ к изображениям процессов, управление производственными записями и безопасное резервное копирование видеозаписей наблюдения. Используя управление жизненным циклом данных и их хранение в сочетании с надежной защитой данных для борьбы с угрозами программ-вымогателей, QNAP NAS устанавливает новый стандарт в оптимизации MES, предоставляя отраслям беспрецедентную производительность и отказоустойчивость.

Решения 25GbE и NAS Thunderbolt 4 для редактирования видео и совместной работы

Современные решения QNAP 25GbE и NAS Thunderbolt 4 совершают революцию в рабочих процессах редактирования видео и совместной работы. Посетители смогут познакомиться с NASbook TBS-h574TX Thunderbolt 4 All-Flash и NAS TS-h1277AFX, оптимизированным для 25GbE, а также стать свидетелями дебютной демонстрации новых адаптеров USB 4-10GbE и устройств USB 4 JBOD, которые еще больше расширяют возможности подключения для профессионалов, ищущих непревзойденную производительность и желающих повысить эффективность их рабочих процессов.

Резервное копирование с «воздушным» зазором и централизованное управление межсайтовым резервным копированием NAS

Предприятиям рекомендуется повысить безопасность резервного копирования, внедрив правило резервного копирования 3-2-1-1-0, согласно которому резервное копирование с «воздушным» зазором требуется для защиты данных от потенциальных киберугроз. QNAP представляет решение резервного копирования Airgap+ с «воздушным» зазором, используя продукты QHora-321/QHora-322 в сочетании с задачами гибридной синхронизации резервного копирования QNAP NAS. Эта конфигурация гарантирует превосходную защиту корпоративных данных за счет создания автономных резервных копий, обеспечивая тем самым непревзойденную устойчивость к кибератакам.

Чтобы решить сложную задачу выполнения многочисленных задач резервного копирования NAS, QNAP также представляет Центр гибридного резервного копирования — централизованную платформу, которая эффективно управляет обширными операциями резервного копирования между сайтами NAS, управляемыми Hybrid Backup Sync. Виджет упрощает управление различными сценариями резервного копирования с поразительной эффективностью.

Предварительное знакомство с новыми продуктами

TS-h1277AFX : SSD-накопитель SATA All-Flash в корпусе Tower с 12 отсеками на базе процессора AMD Ryzen серии 7000, памятью DDR5 объемом до 192 ГБ, 2 портами 2,5GbE и 2 портами 10GBASE-T, 3 слотами PCIe Gen 4, 1 портом HDMI, и т.д.

: SSD-накопитель SATA All-Flash в корпусе Tower с 12 отсеками на базе процессора AMD Ryzen серии 7000, памятью DDR5 объемом до 192 ГБ, 2 портами 2,5GbE и 2 портами 10GBASE-T, 3 слотами PCIe Gen 4, 1 портом HDMI, и т.д. TS-765eU : NAS малой глубины высотой 1U, оснащенный 4-ядерным процессором Intel Atom и памятью DDR5 объемом до 16 ГБ (с поддержкой In-Band ECC), с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и 3 разъемами E1.S/M. 2 слота PCIe NVMe, 2 порта 2,5GbE и многим другим.

: NAS малой глубины высотой 1U, оснащенный 4-ядерным процессором Intel Atom и памятью DDR5 объемом до 16 ГБ (с поддержкой In-Band ECC), с 4 отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и 3 разъемами E1.S/M. 2 слота PCIe NVMe, 2 порта 2,5GbE и многим другим. QSW-M3224-24T : 24-портовый полноценный коммутатор 10GbE L3 Lite, поддерживающий MC-LAG, IGMP-Snooping, мастер AV over IP, настройку IP (IPv4, IPv6, DNS) и многое другое.

: 24-портовый полноценный коммутатор 10GbE L3 Lite, поддерживающий MC-LAG, IGMP-Snooping, мастер AV over IP, настройку IP (IPv4, IPv6, DNS) и многое другое. TL-D810TC4 : JBOD с интерфейсом USB 4, 8 отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и 1 портом USB 4 40 Гбит/с Type-C.

: JBOD с интерфейсом USB 4, 8 отсеками для 3,5-дюймовых дисков SATA и 1 портом USB 4 40 Гбит/с Type-C. QNA-UC10G1T/QNA-UC10G1SF : адаптеры USB 4-10GbE, обеспечивающие возможность подключения 10GBASE-T или 10G SFP+.

: адаптеры USB 4-10GbE, обеспечивающие возможность подключения 10GBASE-T или 10G SFP+. QAI-M100/QAI-U100: модули ускорителя искусственного интеллекта (3 TOPS), обеспечивающие варианты с интерфейсами USB 3.2 Gen 1 или M.2 2280 PCIe Gen 2 x1.

О доступности вышеупомянутых новинок будет объявлено отдельно. Для получения дополнительной информации о продуктах и функциях QNAP посетите сайт https://www.qnap.com/en.