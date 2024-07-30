Лучшие конструкторы сайтов для малого бизнеса

Большинство владельцев малого бизнеса в какой-то момент приходит к пониманию того, что им необходим web-сайт. Хорошая новость заключается в том, что существует множество конструкторов web-сайтов, которые делают этот процесс действительно простым. Но понять, какой из них лучше всего справится с вашими запросами, довольно непросто. Именно поэтому мы протестировали самые популярные конструкторы web-сайтов, а также некоторые менее известные и тщательно отобрали самые подходящие для владельцев малого бизнеса, рассмотрев различные варианты использования каждого из них.

1. Wix

Лучший конструктор сайтов для малого бизнеса в целом

Бесплатная пробная версия: 14 дней.

Бесплатная версия: Да.

Поддержка клиентов: отправьте заявку или запросите обратный звонок 24/7.

Цена: Wix Lite — 17 долларов в месяц, Wix Core — 29 долларов в месяц, Wix Business — 36 долларов в месяц, Business Elite — 46 долларов в месяц.

Сайт: https://www.wix.com

Плюсы:

ориентация на малый бизнес,

большой выбор шаблонов,

прост в использовании.

Минусы:

очень много вариантов для выбора.

Wix обеспечивает отличное соотношение цены и качества и отличный сервис, поэтому мы выбрали его как лучший конструктор web-сайтов для малого бизнеса в целом. В ходе нашего тестирования мы обнаружили, что интерфейс Wix очень прост в использовании. Вы можете добавить свой собственный текст и изображения с помощью перетаскивания, что может сделать практически любой, кто привык работать на компьютере. А когда у нас действительно возникали проблемы, повсюду на странице были кнопки «Помощь». На выбор предлагается более 800 бизнес-шаблонов, охватывающих практически все типы предприятий, о которых вы только можете подумать, от финансов и права до сельского хозяйства и садоводства. Опция «Бесплатно навсегда» дает вам до 500 Мb памяти, что весьма ограничено. Кроме того, реклама Wix будет появляться на каждой странице вашего сайта, а ваш URL-адрес будет иметь вид accountname.wixsite.com/siteaddress. Но если вам просто нужен лишь web-сайт с информацией о вашей компании, и вы не собираетесь запускать интернет-магазин, то Wix может вас вполне устроить. Кроме того, платные планы имеют очень разумную цену, что делает его лучшим конструктором web-сайтов для малого бизнеса в целом.

2. Squarespace

Лучший конструктор сайтов для творческого бизнеса

Бесплатная пробная версия: 14 дней.

Бесплатная версия: Нет.

Поддержка клиентов: по электронной почте 24/7, онлайн-чат с понедельника по пятницу с 4:00 до 20:00.

Цена: Personal — 16 долларов в месяц, Business — 23 доллара в месяц, Commerce Basic — 28 долларов в месяц, Commerce Advanced — 52 доллара в месяц.

Сайт: https://www.squarespace.com

Плюсы:

отполированные шаблоны,

расширенные возможности электронной коммерции.

Минусы:

небольшая кривая обучения,

нет магазина приложений.

Если вы занимаетесь творческим бизнесом, например, являетесь владельцем фотостудии, то визуальная привлекательность вашего web-сайта — это, по сути, ваша визитная карточка. Шаблоны Squarespace, тщательно созданные профессиональными дизайнерами, действительно помогут вашему сайту выделиться на фоне конкурентов. Вы также можете настраивать шаблоны по своему усмотрению. Интерфейс Squarespace немного сложнее в использовании, чем у Wix или Weebly, однако он не требует навыков программирования или web-дизайна. Достаточно потратить немного времени на изучение системы, и вы высоко оцените полезные всплывающие окна, которые появляются везде, куда вы наводите курсор, и помогают вам перемещаться по различным элементам интерфейса. Squarespace дороже большинства других конструкторов, но, если вы хотите чтобы ваш бизнес хорошо выглядел в интернете, вероятно, стоит смириться с дополнительными расходами. Squarespace также предлагает широкий спектр инструментов электронной коммерции, если вы захотите создать интернет-магазин, а также возможности интеграции с ShipStation для печати этикеток доставки или настройки публикаций в Instagram. Также есть отличные инструменты для сбора аналитики и проведения кампаний с помощью рассылки электронной почты.

3. Shopify

Лучший конструктор сайтов для электронной коммерции

Бесплатная пробная версия: 3 дня.

Бесплатная версия: Нет.

Поддержка клиентов: круглосуточный чат, по электронной почте и телефону 7 дней в неделю.

Цена: Basic Shopify — 29 долларов в месяц, Shopify — 79 долларов в месяц, Advanced Shopify — 299 долларов в месяц.

Сайт: https://www.shopify.com

Плюсы:

создан для электронной коммерции,

множество полезных функций,

легкий старт.

Минусы:

комиссия за транзакции по платежам третьих лиц.

Shopify идеально подходит для тех, кто хочет наладить продажи товаров через свой web-сайт. Он очень прост в использовании и идеально подходит для новичков. У него также есть множество дополнительных функций, включая встроенные функции управления заказами и продуктами, доставки и налогообложения. Есть также маркетинговые инструменты для запуска кампаний в социальных сетях или с помощью электронной почты. Кроме того, есть удобная вкладка аналитики, которая поможет вам отслеживать свой бизнес. Количество шаблонов ограничено по сравнению с Squarespace, но их можно приобрести за дополнительные средства. Один из минусов, который вам следует учитывать, заключается в том, что, если вы не используете платежи Shopify, вам придется платить комиссию за транзакции при использовании стороннего платежного шлюза. Однако в целом, если цель вашего web-сайта — электронная коммерция, то Shopify действительно хороший и простой в использовании вариант.

4. GoDaddy

Самый простой конструктор web-сайтов для малого бизнеса, позволяющий быстро выйти в Сеть

Бесплатная пробная версия: 30 дней.

Бесплатная версия: Нет.

Поддержка клиентов: «живой» чат, по телефону.

Цена: Website Builder Basic — 10,99 доллара в месяц, Website Builder Premium — 14,99 доллара в месяц, Website Builder Сommerce — 20,99 доллара в месяц.

Сайт: https://www.godaddy.com

Плюсы:

отлично подходит для новичков,

быстрый и оптимизированный процесс,

бесплатный план с богатым набором функций.

Минусы:

очень простой редактор и слабые шаблоны.

Если скорость является приоритетом и вам нужен наиболее простой способ быстрого выхода в интернет, то конструктор web-сайтов GoDaddy — хороший вариант. Он довольно простой и интуитивно понятный. Кроме того, существует ряд базовых инструментов электронной коммерции и полноценный аналитический портал. Нам особенно понравилась возможность предварительного просмотра различных пар шрифтов одним нажатием кнопки. С другой стороны, мы обнаружили, что шаблоны довольно простые. Здесь также не так много возможностей для настройки, поэтому, если вам нужно придать особый, соответствующий вашему бренду вид сайту, то лучше рассмотреть другие конструкторы. Стандартный план подойдет для многих начинающих бизнесов, но если вы хотите продавать через интернет, то вам понадобится план Website Builder Сommerce, который стоит дороже.

5. Weebly

Лучший конструктор сайтов для малого бизнеса с интернет-магазинами

Бесплатная пробная версия: 14 дней.

Бесплатная версия: Да.

Поддержка клиентов: по электронной почте.

Цена: Weebly Starter — 10 долларов в месяц, Weebly Pro — 12 долларов в месяц, Weebly Business — 26 долларов в месяц.

Сайт: https://www.weebly.com

Плюсы:

дешево для электронной коммерции,

отличный магазин приложений,

бесплатные стоковые изображения.

Минусы:

небольшая кривая обучения.

Если вы хотите не просто продвигать свой бизнес в интернете, но и активно продавать через свой web-сайт, то Weebly предлагает лучшее соотношение цены и качества. План Pro дает отличные инструменты электронной коммерции по низкой цене, которую невозможно найти где-либо еще. В ходе нашего тестирования мы поняли, что его интерфейс немного сложнее в использовании, чем у Shopify или Wix, хотя и немного проще, чем у Squarespace. Кроме того, Weebly не предлагает столько шаблонов, как Wix, и его шаблоны не так красивы, как у Squarespace. Однако, Weebly побеждает обоих соперников и в других отношениях. Во-первых, его мобильное приложение особенно хорошо и работает даже в автономном режиме. Во-вторых, он позволяет создавать страницы только для участников в планах Professional и Performance. В-третьих, есть центр приложений Weebly, который предоставляет сотни приложений, охватывающих маркетинг, коммуникации, электронную коммерцию, социальные сети и другие инструменты. Часть из них платная, а другие — бесплатные. Таким образом, если основной интерфейс Weebly позволяет вам создать только базовый web-сайт, вы можете использовать эти приложения, чтобы настроить его и сделать немного более специализированным для вашего бизнеса. Наконец, Weebly предлагает бесплатные стоковые изображения для использования на вашем сайте. Вы также получаете корзину для покупок и возможность принимать платежи через Square и других провайдеров. Есть расширенная отчетность по статистике сайта. Короче говоря, если вы хотите продавать товары или услуги на своем сайте, но не можете позволить себе использовать Shopify, то Weebly — лучший выбор.

6. Hostinger

Лучший конструктор сайтов для маркетинга малого бизнеса

Бесплатная пробная версия: Нет.

Бесплатная версия: Нет.

Поддержка клиентов: круглосуточный онлайн-чат.

Цена: Single Shared Hosting — 1,99 доллара в месяц, Premium shared hosting — 2,49 доллара в месяц, Business shared hosting — 3,49 доллара в месяц.

Сайт: https://www.hostinger.com

Плюсы:

потрясающие инструменты на базе искусственного интеллекта,

незаменим для электронной коммерции,

стоимость хостинга включена.

Минусы:

нет бесплатных или пробных вариантов,

ограниченный выбор шаблонов.

Hostinger оснащен всем необходимым для создания и размещения вашего сайта. Цены Hostinger на момент подготовки нашего обзора сделали эту платформу одной из самых желанных услуг web-хостинга. Сегодня Hostinger предлагает полный пакет для создания и размещения вашего web-сайта, включая маркетинговую интеграцию, инструменты искусственного интеллекта для бизнеса, аналитику посетителей, основные инструменты электронной коммерции, бесплатную безопасность SSL, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, доступ к бесплатной библиотеке изображений и поддержку нескольких языков. Hostinger позволит вам выйти за рамки простого web-сайта.

7. 1&1 IONOS MyWebsite Now

Продвинутый конструктор web-сайтов с сильной ориентацией на бизнес

Бесплатная пробная версия: Да.

30-дневная гарантия возврата денег.

Бесплатная версия: Нет.

Поддержка клиентов: круглосуточная поддержка по телефону и электронной почте.

Цена: Plus — 1 доллар в месяц, Starter — 6 долларов в месяц, Pro — 17 долларов в месяц.

Сайт: https://www.ionos.com

Плюсы:

отличная поддержка клиентов,

удобный интерфейс,

бизнес-ориентированность.

Минусы:

не самый дешевый.

1&1 — ветеран web-хостинга, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса по всему миру. А его конструктор MyWebsite Now столь же надежен и функционален. Все пакеты включают бесплатный домен и профессиональный адрес электронной почты. Интерфейс очень удобен для пользователя, а множество опций удобно спрятано во всплывающих окнах, чтобы не загромождать систему. Вы можете выбирать из более чем 400 шаблонов, поиск по которым можно осуществлять по теме или ключевому слову. Вы также можете добавлять интегрированный интернет-магазин со всеми основными вариантами оплаты и доставки. Этот конструктор немного дороже, чем другие в нашем списке, но вы получаете круглосуточную поддержку по телефону и электронной почте.

8. Strikingly

Лучший конструктор для создания одностраничного сайта

Бесплатная пробная версия: 14 дней.

Бесплатная версия: Да.

Поддержка клиентов: чат, по телефону и электронной почте.

Цена: Strikingly Pro — 16 долларов в месяц, Strikingly VIP — 49 долларов в месяц.

Сайт: https://www.strikingly.com

Плюсы:

редактор, удобный для начинающих,

очень конкурентоспособная цена.

Минусы:

небольшая библиотека шаблонов и ограниченная настройка.

Strikingly — интересный вариант, если вы хотите создать одностраничный web-сайт. Он предлагает интуитивно понятный, удобный для начинающих редактор и инструменты для создания сайтов, специально предназначенные для создания целевых и одностраничных сайтов. Существуют простые модули интернет-магазина и блога, которые вы можете добавить. Правда, вы ограничены в выборе из 29 шаблонов, но это, по крайней мере, делает процесс еще более простым и приятным. С базовым ограниченным планом вы можете продавать только до пяти продуктов, но этот лимит увеличивается с планами Pro и VIP, которые также добавляют больше функций и снижают комиссию за транзакции.

9. Gator

Лучший конструктор базовых web-сайтов для малого бизнеса

Бесплатная пробная версия: Нет.

Бесплатная версия: Нет.

Поддержка клиентов: чат, по телефону и электронной почте.

Цена: HostGator Dedicated Hosting — 119 долларов в месяц.

Сайт: https://www.hostgator.com

Плюсы:

простой интерфейс,

страницы, защищенные паролем,

низкая цена.

Минусы:

ограниченные настройки.

Если вы просто хотите быстро и дешево создать базовый сайт, то мы рекомендуем Gator. Hostgator не просто является одним из лучших web-хостингов. У него также есть собственный конструктор web-сайтов Gator. Это надежный, хотя и базовый сервис, который предоставляет все стандартные функции, необходимые малому бизнесу, включая поддержку страниц, защищенных паролем, и возможность добавления интернет-магазина. Мы были немного разочарованы тем, что не смогли многое сделать для настройки нашего интернет-магазина. Мы также обнаружили, что инструменты SEO не очень хороши, шаблоны похожи друг на друга, инструментов электронного маркетинга не существует, и вы не можете планировать публикации в блогах или позволять посетителям комментировать их. Но если все это вас не беспокоит, то Gator — это хороший выбор, тем более что здесь есть хороший круглосуточный чат, поддержка по телефону и электронной почте.

10. Bluehost

Лучший конструктор web-сайтов для пользователей WordPress

Бесплатная пробная версия: Нет.

Бесплатная версия: Нет.

Поддержка клиентов: чат, по телефону и электронной почте 24/7.

Цена: Basic Plan — 1,99 доллара в месяц, Choice Plus — 3,49 доллара в месяц, Online Store — 6,99 доллара в месяц.

Сайт: https://www.bluehost.com

Плюсы:

доступные цены,

возможность использовать плагины WordPress,

нет встроенной рекламы.

Минусы:

нет бесплатной опции.

Сервисы для создания web-сайтов, с которыми мы познакомили вас до этого момента, просты в использовании, но не имеют особых возможностей настройки. Если вы ищете желаете создать более продвинутый сайт, то вам стоит рассмотреть web-конструктор от Bluehost. Здесь нет бесплатной версии или бесплатной пробной версии, но цены в целом вполне конкурентоспособные. Bluehost работает поверх WordPress, что дает вам бесчисленные возможности добавить изящества вашему сайту с помощью любого из тысяч доступных плагинов WordPress. Работать с ним проще, чем создавать сайт WordPress с нуля. И вы высоко оцените доступность круглосуточной поддержки клиентов, а также отличные инструменты электронного маркетинга и аналитики. Единственным минусом является скорость загрузки страницы. Этот показатель можно улучшить, но мы считаем, что пользователь не должен думать о том, как решить эту проблему. В остальном же Bluehost Website Builder — отличный конструктор web-сайтов для создания сайтов на базе WordPress.

Как выбрать конструктор сайтов для малого бизнеса

При таком большом количестве конструкторов web-сайтов выбор подходящего может показаться блужданием по техническому лабиринту. Начните с того, что задайте себе несколько ключевых вопросов. Какова основная цель вашего сайта? Демонстрировать свое портфолио? Продавать продукцию? Назначать встречи? Как только вы поймете, к чему стремитесь, путь вперед станет намного яснее. Что еще более важно, подумайте, насколько важен сайт для вашего бизнеса в целом. Если вы ищете в основном сайт «визитную карточку», чтобы люди могли найти вас в интернете и связаться с вами, то вам не потребуется ничего особенно сложного. Вам также стоит подумать о том, нужны ли вам более сложные функции, такие как контактные формы, интеграция электронного маркетинга, инструменты SEO или интернет-магазин. Однако помните, что больше функций не всегда означает лучше. Выберите те, которые напрямую отвечают потребностям вашего малого бизнеса. Например, если вы хотите, чтобы вас заметили в Google, вам подойдут инструменты SEO, а если вы хотите продавать через свой сайт товары, то вам понадобится конструктор web-сайтов со встроенным интернет-магазином. Наконец, многие конструкторы web-сайтов предлагают бесплатные пробные или демо-версии, а иногда и дают гарантии возврата денег. Так что не бойтесь их опробовать! Поработайте над интерфейсом, протестируйте функции и посмотрите понятен и удобен ли будет сайт для пользователя. Этот практический опыт поможет вам определить платформу, которая подойдет вам и вашему малому бизнесу.

Нужно ли мне нанимать web-дизайнера?

Было время, когда для создания web-сайта для любого бизнеса нужно было либо изучить код, либо нанять web-дизайнера. Первое займет много времени, а второе будет стоить серьезных денег. К счастью, в наши дни есть третий вариант: использование web-конструктора. Такие платформы стоят недорого, но предоставляют простой интерфейс, который позволяет вам легко создавать и поддерживать собственный web-сайт. Вам просто нужно выбрать шаблон, а затем перетащить туда свои изображения, текст и видео. Как правило, вы также получаете доменное имя и хостинг для вашего сайта, которые включены в цену.

Что должен включать в себя web-сайт для малого бизнеса?

Каждый бизнес индивидуален, поэтому то, что должен включать сайт для малого бизнеса, будет варьироваться от компании к компании. Однако, как правило, всегда должна быть домашняя страница, на которой объясняется, что представляет собой ваш бизнес и что он может предложить. Посетители также будут ожидать страницу «О нас», на которой более подробно описывается деятельность компании, и страницу «Свяжитесь с нами», на которой указаны ваши контактные данные. Последняя должна включать адрес, номер телефона и электронную почту, а также ссылки на соответствующие учетные записи в социальных сетях. Другие страницы, которые вы можете включить, — это страницы со списком ваших продуктов и/или услуг, интернет-магазин, страница часто задаваемых вопросов, страница отзывов/обзоров, страница со ссылками на статьи в прессе о вашей компании и блог или страница, посвященные последним новостям компании. Однако включайте последний вариант только в том случае, если вам действительно есть чем ее заполнять. В противном случае ваш сайт будет выглядеть ветхим и устаревшим.

Какой конструктор сайтов лучше для малого бизнеса?

Wix оказался лучшим по результатам наших тестов, поскольку он обеспечивает отличное сочетание цены и простоты использования. Squarespace занимает второе место и является конструктором, который стоит порекомендовать творческим предприятиям, поскольку он имеет более широкий набор более эстетичных шаблонов по сравнению с Wix. Если же вы хотите, чтобы интернет-магазин был частью вашего web-сайта, то может быть лучше использовать Weebly, поскольку его цены в этой области более конкурентоспособны.