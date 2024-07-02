Capcom ведет разработку новой части серии Resident Evil

В ходе трансляции Capcom Next: Summer 2024 было объявлено, что следующая часть серии Resident Evil находится в разработке.

Геймдиректором проекта выступает Коси Наканиси, который работал над Resident Evil 5, Resident Evil Revelations и Resident Evil 7: Biohazard.

По словам Наканиси, он нашел интересную идею, в каком направлении можно двинуть серию после Biohazard. Никаких подробностей об игре пока не раскрыли. Полноценный анонс состоится позже.

По некоторым утечкам, действие новой части развернется в вымышленном сельском городе на острове в Юго-Восточной Азии. Ожидается, что релиз Resident Evil 9 состоится в конце 2025 года.