Resident Evil 7 вышла на устройствах Apple

Состоялся релиз хоррора Resident Evil 7 на устройствах Apple. Как и предыдущие части, игра поддерживает только модели iPhone 15 Pro и Pro Max, а также iPad и Mac с чипами серии M. Пролог в игре доступен бесплатно, полная версия стоит $20. Столько же придется заплатить за набор DLC.

Игра занимает 31 Gb и поддерживает игровые контроллеры (PlayStation, Xbox), а также синхронизацию сохранений между всеми устройствами пользователя. Порт отполирован в плане графики и производительности благодаря технологии масштабирования изображения MetalFX. В игре появилась функция Auto Fire, активация которой позволит автоматически стрелять после прицеливания во врагов. Функция будет действовать только в течение ограниченного времени.

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Оптимизация хорошая. На iPhone 15 Pro Max Resident Evil 7 работает в стабильных 60 fps в режиме производительности с разрешением 1950×900. На iPad Pro M4 игра работает в разрешении 2420×1668, где тоже можно отметить стабильные 60 fps.

Resident Evil 7 стала первой игрой серии, отошедшей от привычной концепции. Тайтл получил вид от первого лица и еще больший упор на хоррор-составляющую. Сюжет рассказывает про Итана Уинтерса, который отправляется на поиски своей пропавшей жены и оказывается в Луизиане, в поместье семьи Бейкер. Там Итан сталкивается с настоящим ужасом в виде мутантов, и пытается спасти супругу, при этом выживая сам.