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3 июля, 2024
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Apple назвала устаревшими iPhone X, HomePod и AirPods первого поколения

Apple iPhone X

Компания Apple включила iPhone X, умную колонку HomePod и AirPods первого поколения в список «устаревших и вышедших из эксплуатации» продуктов.

К «устаревшим» относятся продукты, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Apple может взяться за ремонт только при наличии запасных частей, но заказать их дополнительно уже нельзя.

iPhone X был представлен в 2017 году. Он стал первым для Apple по нескольким критериям: в безрамочном дизайне, без кнопки Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID и AMOLED-экраном. Оригинальную колонку HomePod анонсировали на WWDC 2017, а первые AirPods дебютировали в 2016 году вместе с iPhone 7.

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