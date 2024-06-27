ZTE Voyage 3D: 3D-изображение без специальных очков

На выставке MWC Shanghai 2024 в Шанхае компания ZTE представила смартфон начального уровня Voyage 3D. Его особенность состоит в том, что он способен отображать 3D-контент, не требуя от пользователя надевать специальные очки.

ZTE Voyage 3D оборудован дисплеем с использованием новой «многомерной 3D-системы микронного уровня». Благодаря применению технологии Neovision 3D Anytime смартфон преобразует 2D-контент в формат 3D в режиме реального времени, будь то изображения, игры, видео или потоковое мультимедиа. Эта технология не новая и была уже ранее опробована в планшете Nubia Pad 3D II. Дополнительную точность отображения трехмерной картинки обеспечивает система отслеживания глаз на базе ИИ с углом обзора в 60°. Перевод изображения в 3D-формат осуществляется путем нажатия специальной кнопки.

Аппарат оснащен 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Hz. В его основе лежит процессор Unisoc T760, который работает в связке с 6 Gb оперативной памятью и флеш-накопителем емкостью 128 Gb.

Основная камера смартфона с 50 Мп датчиком оснащена интеллектуальными возможностями для распознавания сцен и оптимизации эффектов съемки. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Аккумулятор емкостью 4500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, A-GPS, NFC, порт USB Type-C, два слота nano-SIM, 3.5-мм разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,5 х 75 х 8,5 мм, вес — 190 гр. Смартфон работает под управлением Android 13 с интерфейсом MyOS 13.0.

Цена ZTE Voyage 3D в Китае составляет около $206, смартфон уже поступил в продажу. О появлении устройства в других странах пока не сообщается.