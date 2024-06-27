Представлен OnePlus Pad Pro — мощный планшет на Snapdragon 8 Gen 3

Сегодня компания OnePlus представила новый флагманский планшетный компьютер Pad Pro. В своей категории он преподносится как самое мощное устройство. Планшет получил большой экран с высокой частотой обновления, производительный процессор, а также емкий аккумулятор с поддержкой скоростной зарядки.

OnePlus Pad Pro стал первым планшетом на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Доступно до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель (UFS 3.1, UFS 4.0) емкостью до 512 Gb. В AnTuTu новинка набирает 2,31 млн. баллов. По словам производителя, планшет обеспечивает сверхчеткое качество изображения в Genshin Impact при разрешении 2.1K.

Устройство оснащено 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3000х2120 пикселей (303 ppi), соотношением сторон 7:5, частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью 900 нит и поддержкой Dolby Vision. Основная камера с датчиком 13 Мп (f/2.2, угол обзора 80 градусов, автофокус), фронтальная разрешением 8 Мп (f/2.0, угол обзора 80 градусов). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, чип NFC и шесть динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Планшет выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной 6,49 мм и весом 584 гр.

Цены: 8/128 Gb — $385, 8/256 Gb — $415, 12/256 Gb — $455, 16/512 Gb — $510. Будут предложены две расцветки корпуса: серая и зеленая. Дополнительно для OnePlus Pad Pro можно приобрести чехол-клавиатуру и фирменный стилус. В продажу на территории Китая планшет поступит 3 июля.