spot_img
29 июня, 2024
ДомойТелекомНовости операторовAzercell успешно продлил сертификацию ISO 10002

Azercell успешно продлил сертификацию ISO 10002

Azercell

Лидирующий оператор мобильной связи в очередной раз получил сертификат соответствия стандарту ISO 10002:2018 «Управление Качеством / Уровень Удовлетворенности Клиентов / Руководство по Рассмотрению Жалоб на Предприятиях».

Компания «Azercell Telecom» в очередной раз успешно прошла сертификацию на соответствие стандарту ISO 10002:2018, подтверждая стремление предоставить своим абонентам лучший клиентский опыт. Аудит качества проводился ООО «TÜV AUSTRIA AZERBAIJAN».

Сертификат соответствия вручается компаниям, обеспечивающим регистрацию и тщательное рассмотрение всех обращений и предложений клиентов, а также проводящим постоянный анализ этого процесса. Принимается во внимание и создание условий для профессионального развития сотрудников, ответственных за работу с клиентами.

Отметим, что Azercell впервые получил этот сертификат в 2011 году. Лидирующий мобильный оператор является первой компанией в стране, запустившей круглосуточный Телефонный Центр и онлайн обслуживание клиентов. Azercell также продолжает обеспечивать бесперебойное обслуживание своих абонентов и на таких цифровых платформах, как Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn и YouTube.

Кроме того, в целях повышения качества обслуживания клиентов, в прошлом году компания реализовала важное технологическое новшество в этой сфере. Компания Azercell первой запустила Виртуального Ассистента AiCell на основе искусственного интеллекта, предоставляющего полный спектр услуг на азербайджанском языке и обеспечивающего более оперативную реакцию на обращения абонентов.

В результате этих мер показатель индекса удовлетворенности клиентов Телефонного Центра Azercell в 2023 году достиг 94,9% (результат, превышающий 85%, считается очень высоким показателем по мировым стандартам).

Обратиться в Телефонный Центр Azercell, работающий круглосуточно, можно по короткому номеру *1111 или по городским номерам 012-4904949 (для абонентов предоплатной системы — SimSim) и 012-4905252 (для абонентов постоплатной системы), а также посредством мобильного приложения Kabinetim.

Предыдущая статья
Xiaomi выпустила детские smart-часы с ИИ-функциями
Следующая статья
«Лаборатория Касперского» рассказала, почему может быть рискованно использовать USB-имитаторы компьютерной мыши
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,033ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
710ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»

Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.