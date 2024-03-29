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29 марта, 2024
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Xiaomi представила детские smart-часы с GPS и двумя камерами

Xiaomi Mitu Kids Watch 7

Компания Xiaomi представила две модели детских smart-часов: Mitu Kids Watch 7 и Watch 7X. Обе версии обладают одинаковыми характеристиками, а отличие между моделями состоит только в объемах памяти. Базовая версия получила 1 Gb ОЗУ и 8 Gb хранилища, а 7X — 512 Mb оперативной памяти и 4 Gb постоянной.

Благодаря двухчастотному GPS оба гаджета позволяют родителям на расстоянии определять местоположение ребенка. Родители смогут наблюдать за местоположением в режиме реального времени и получать уведомления, если ребенок покинул разрешенную ими локацию или находится в каком-то месте слишком долго. Кроме того, часы сохраняют детальную историю перемещений за последние 90 дней. Другая особенность устройства — определение этажа, на котором находятся часы, с помощью барометра и технологии 3D-позиционирования (3D floor positioning 2.0).

Часы оснащены 1,68-дюймовым IPS-дисплеем и двумя камерами (5 и 8 Мп). Корпус устройства изготовлен из прочного пластика и защищен от воды. Емкость аккумулятора составляет 950 мА⋅ч. Отслеживаются 18 видов тренировок и пять показателей здоровья. Гаджет может мотивировать ребенка на физическую активность, уведомлять родителей о слишком частом пульсе или высоком уровне стресса, а также о переутомлении.

Цена Xiaomi Mitu Kids Watch 7 в Китае составляет $110, версия 7X без функций мониторинга — $82.

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