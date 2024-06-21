Western Digital выпустил недорогие SSD-накопители WD Blue SN5000 объемом до 4 Tb

Компания Western Digital представила серию твердотельных накопителей WD Blue SN5000 стандарта PCIe 4.0. Новинки обеспечивают более высокую скорость последовательного чтения и записи по сравнению с прошлогодними WD Blue SN580, а также обладают более высокой производительностью в случайных операциях.

Все модели линейки представлены в форм-факторе M.2 2280 и оснащены фирменным 4-канальным контроллером без DRAM-кеша. SSD-накопители WD Blue SN5000 доступны в версиях объемом 500 Gb, 1, 2 и 4 Tb. Заявленный ресурс работы составляет 300, 600, 900 и 1200 TBW.

Заявленная скорость последовательного чтения составляет до 5500 МБ/с, а записи — до 5000 МБ/с в зависимости от объема. Производительность в случайных операциях чтения у топовой версии накопителя достигает 690 000 4K IOPS, записи — 800 000 4K IOPS. У младшей — 460 000 и 770 000 4K IOPS соответственно. Отмечается поддержка шифрования TGC Pyrite 2.01. На все модели предоставляется пятилетняя гарантия производителя.

Цены на SSD-накопители WD Blue SN500 на рынке США: модель объемом 500 Gb — $70, 1 Tb — $80, 2 Tb — $140, 4 Tb — $280.