Dell и Supermicro предоставят серверы для суперкомпьютера xAI

Компании Dell Technologies и SuperMicro будут поставлять оборудование для мощнейшего ИИ-суперкомпьютера xAI, ИИ-стартапа Илона Маска (Elon Musk), сообщает Datacenter Dynamics. По данным источника, в мае этого года Маск сообщил инвесторам, что xAI планирует построить суперкомпьютер для работы следующей версии своего чат-бота Grok.

Dell будет участвовать в сборке половины серверных стоек суперкомпьютера, который позволит развиваться новой версии чат-бота. О том, что участие в масштабном проекте xAI принимает компания Dell, сообщил ее генеральный директор Майкл Делл (Michael Dell). За строительство оставшейся части системы будет отвечать Supermicro. После анонса акции обеих компаний выросли в цене.

xAI реализует проект по созданию самого мощного в мире вычислительного комплекса, ориентированного на задачи ИИ. Строительство суперкомпьютера будет осуществляться в несколько этапов. В ближайшее время должна быть запущена система, содержащая 100 тыс. ускорителей Nvidia H100. А летом 2025 года планируется ввести в эксплуатацию кластер из 300 тыс. новейших ускорителей Nvidia B200.

По информации Datacenter Dynamics, огромный дата-центр xAI расположится в окрестностях Мемфиса (штат Теннесси). Стоимость проекта оценивается в миллиарды долларов.

В настоящее время xAI арендует около 16 тыс. ускорителей Nvidia H100 в облаке Oracle Cloud, а также использует веб-сервисы Amazon и свободные мощности на ЦОД-площадках X.