Вышел релизный трейлер Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Издательство Bandai Namco и разработчики из студии FromSoftware представили релизный трейлер масштабного дополнения Shadow of the Erdtree к фэнтезийному ролевому экшену Elden Ring.

Действие дополнения развернется в землях Теней, куда игроки смогут попасть после убийства Мога Повелителя Крови. Разработчики обещают карту размером с Замогилье, свыше 10 боссов, более 100 новых единиц оружия, включая 8 новых категорий, каждая с несколькими вариациями. Трехминутный трейлер показывает несколько локаций и сразу нескольких боссов из дополнения. Ролик не рекомендуется к ознакомлению тем игрокам, которые стараются избегать спойлеров, поэтому им стоит его пропустить.



Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало самым высокооцененным дополнением на сайте агрегатора Metacritic. Ему удалось побить рекорд, который в течение восьми лет удерживало расширение «Кровь и вино» для «Ведьмака 3».

Релиз Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится 21 июня на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4.