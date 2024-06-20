Сооснователь OpenAI запускает новый ИИ-стартап

Илья Суцкевер (Ilya Sutskever), один из основателей компании OpenAI, объявил о создании собственного стартапа под названием Safe Superintelligence (SSI). Основными приоритетами SSI станут разработка безопасного и одновременно мощного искусственного интеллекта.

Суцкевер подчеркнул, что в отличие от таких IT-гигантов как Google, Microsoft и OpenAI, в SSI не будет коммерческого давления и необходимости выпускать продукт за продуктом. Это даст возможность сосредоточиться на поэтапном масштабировании технологий при сохранении высочайших стандартов безопасности.

Илья Суцкевер покинул OpenAI в мае этого года из-за разногласий с главой компании Сэмом Альтманом. Кроме него, соучредителями SSI стали Дэниел Гросс (Daniel Gross), бывший руководитель подразделения ИИ в Apple, и Даниэль Левай (Daniel Levy), который ранее работал техническим сотрудником в OpenAI.

SSI пока не планирует никаких партнерских отношений. Суцкевер отметил, что единственным продуктом его компании станет «безопасный суперинтеллект».