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13 июня, 2024
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Второй сезон анимационного сериала Arcane по мотивам League of Legends станет последним

Arcane

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован дебютный тизер второго сезона анимационного сериала Arcane по мотивам League of Legends.

Сиквел Arcane продолжит историю сестер Джинкс и Вай, а озвучившие их актрисы Элла Пурнелл (Ella Purnell, Jinx) и Хейли Стейнфельд (Hailee Steinfeld, Vi) вернутся к своим ролям. Производством второго сезона, как и первого, занимается французская студия Fortiche Productions.

Второй сезон Arcane станет для анимационного сериала последним. Соавтор Кристиан Линке (Christian Linke) отметил, что «с самого начала работы над этим проектом у нас была в голове очень четкая концовка, которая означает, что история Arcane завершится со вторым сезоном. Но Arcane – это лишь первая из многих историй Рунтерры, которую мы хотим рассказать».

Сюжет нового сезона расскажет о масштабном конфликте между зажиточным городом Пилтовером и находящимся под землей Зауном. Шоу заканчивается противостоянием двух сестер.

Финал Arcane выйдет на Netflix в ноябре. Точной даты релиза пока что нет.

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