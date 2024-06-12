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13 июня, 2024
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После анонса ИИ-функций на WWDC акции Apple выросли до исторического максимума

Apple

На конференции WWDC 2024 компания Apple анонсировала собственный ИИ под названием Intelligence, который будет встроен в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia этой осенью. На базе этой технологии будет работать обновленная Siri.

После анонса акции Apple на Nasdaq выросли на 7% до рекордных 207,15 долларов за бумагу. Это вызвало оптимизм инвесторов и аналитиков относительно перспектив компании в сфере ИИ, сообщает CNBC.

На WWDC Apple анонсировала обновленную версию Siri с расширенными возможностями, интеграцию с ChatGPT от OpenAI для контекстного диалога, инструменты помощи в написании текстов и создания изображений, а также генерацию эмодзи под названием Genmoji на основе запросов пользователей. По мнению аналитиков Morgan Stanley, эти инновации делают Apple «наиболее дифференцированным цифровым агентом для потребителей».

Кроме того, аналитики отмечают, что новые ИИ-функции могут подтолкнуть владельцев iPhone к ускоренной замене своих смартфонов, что положительно скажется на продажах.

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