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13 июня, 2024
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Представлен Huawei MatePad SE 11: IPS-дисплей, стереозвук и поддержка стилуса

Huawei MatePad SE 11

Компания Huawei представила новый планшет MatePad SE 11. Гаджет получил удобный для чтения экран с соотношением сторон 16:10 и поддержку фирменного стилуса M-Pen Lite.

Huawei MatePad SE 11

Huawei MatePad SE 11 оснащен IPS-дисплеем диагональю 11 дюймов с разрешением 1920×1200 пикселей, максимальной яркостью 400 нит и охватом 100% цветового пространства sRGB. Есть специальный режим для чтения электронных книг.

В зависимости от региона поставок, планшет может оснащается процессором Kirin 710A или Snapdragon 680. Объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb, емкость флэш-памяти – 64 или 128 Gb.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7700 мАч с функцией быстрой 22,5-ваттной зарядки. Есть основная камера разрешением 8 Мп и фронтальная на 5 Мп с функцией Face Unlock. Производитель выделяет акустическую систему из четырех динамиков с технологией объемного звука Huawei Histen 9.0. Варианты подключения включают Wi-Fi (2,4 и 5 GHz), Bluetooth 5.1 и порт USB Type-C. Габариты корпуса составляют 252,3 x 163,8 x 6,9 мм, вес — 475 гр.

Цена и дата начала продаж Huawei MatePad SE 11 будут объявлены позднее. Но судя по спецификациям устройства цена соответствуют бюджетной модели.

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