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7 июня, 2024
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В Epic Games Store бесплатно отдают Marvel’s Midnight Suns

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Marvel’s Midnight Suns. Акция будет действовать до 13 июня 19:00 по бакинскому времени.

Marvel’s Midnight Suns — это тактическая RPG с пошаговыми боями, основанными на применении карт. Ее сюжет рассказывает о том, как супергерои сталкиваются с потусторонними силами, которыми руководит демон Лилит и злобное божество Хтон. Производством игры занималась студия Firaxis Games, прежде всего известная по серии научно-фантастических стратегий XCOM. В Steam у Marvel’s Midnight Suns больше 12 600 отзывов, положительных из них 82%.

На следующей неделе Epic Games Store подарит своим пользователям гонку Redout 2 и набор для кликера Idle Champions of the Forgotten Realms.

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