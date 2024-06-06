Nar обучает специалистов в области ИКТ в регионах Азербайджана

Nar, уделяющий особое внимание регионам с помощью доступных цен и социальных проектов, на этот раз провел встречу на высоком уровне в расположенном в Гяндже Азербайджанском технологическом университете дав старт первому проекту сотрудничества с университетом.

Первым проектом, реализованным в рамках меморандума о взаимопонимании и долгосрочном сотрудничестве, стал тренинг «Основы мобильной связи», подготовленный и проведенный техническим персоналом Nar для студентов, изучающих технические специальности. Обучение, которое проводится с целью подготовки специалистов индустрии, владеющих передовыми мобильными технологиями и строящих карьеру, соответствующую их квалификации, позволяет студентам обогатить теоретические знания практическим опытом.

Отметим, Nar и Азербайджанский технологический университет подписали Меморандум о взаимопонимании и начали сотрудничество в направлении подготовки специалистов в области телекоммуникаций в феврале этого года. Основная цель сотрудничества – подготовка профессионалов в сфере связи путем построения моста между индустрией связи и академическим образованием в регионах Азербайджана.

Подробную информацию о социальных проектах, реализуемых Nar, можно получить на официальном сайте оператора (nar.az).