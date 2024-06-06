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7 июня, 2024
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SpaceX совершил успешный запуск гигантской ракеты Starship

SpaceX

Компания SpaceX совершила успешный запуск гигантской 122-метровой ракеты Starship с частного космодрома SpaceX Starbase в техасском Бока-Чика. Ракета состоит из первой ступени ускорителя под названием Super Heavy и расположенного на ней космического корабля Starship. Только в Twitter прямую трансляцию смотрят более 3 млн человек.

Это уже четвертая попытка вывести корабль на орбиту и вернуть его. Пока что все три попытки SpaceX запустить прототип Starship на орбиту Земли заканчивались неудачей на разных этапах.

Взлет и вывод Starship на нужную высоту при помощи ускорителя Super Heavy произошли по плану. Корабль отделился от первой ступени и продолжил движение на орбите Земли. Затем разгонный блок успешно вернулся на Землю, замедлился и мягко опустился в воды Мексиканского залива. Плавный спуск был осуществлен впервые.

После, трансляция видео с камер, установленных на корабле, была прервана. Но по данным телеметрии, корабль продолжал движение. Спустя 37 минут после запуска связь с кораблем восстановилась.

Корабль начал снижение. На высоте 55 км камера зафиксировала, как от обшивки начали отрываться куски и начался пожар. Но в итоге корабль Starship вернулся.

Ранее Илон Маск заявил, что в этом году SpaceX сможет вывести на орбиту Земли более 90% всей полезной нагрузки, а после того, как компания наладит запуски Starship, доля компании увеличится до 99%.

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