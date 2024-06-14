В Epic Games Store бесплатно отдает гонку Redout 2

В Epic Games Store можно бесплатно забрать игру Redout 2, а также набор для кликера Idle Champions of the Forgotten Realms.

В Redout 2 игроки примут участие в заездах по постапокалиптической полузаброшенной Земле, а гонять можно как в одиночной кампании, так и в многопользовательском режиме. В Steam у игры 79% положительных отзывов.

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Idle Champions of the Forgotten Realms — это бесплатный кликер во вселенной Dungeons & Dragons.Под раздачу попал особый набор герцога Рейвенгарда «Знаменитые воители» с различными бонусами общей стоимостью в 100 долларов. Для получения нужно только войти в игру.

Акция на оба предложения будет действовать до 20 июня 19:00 по бакинскому времени. Через неделю в Epic Games Store начнут раздавать геометрическую головоломку LEGO Builder’s Journey.