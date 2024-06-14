Смартфон OPPO F27 Pro+ получил максимальную защиту от падений, воды и пыли

Компания OPPO представила в Индии сверхпрочный среднебюджетный смартфон под названием F27 Pro+. Аппарат получил максимальную степень защиты от воды и пыли по стандарту IP69, а также сертификат ударопрочности военного класса MIL-STD-810H. При этом OPPO F27 Pro+ внешне выглядит не как защищенный аппарат, а как самый обычный смартфон.

OPPO F27 Pro+ оснащен изогнутым AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Hz и пиковой яркостью 950 нит. Обеспечиваются 100% охват DCI-P3 и sRGB, а также отображение 1,07 млн. оттенков цвета. Дисплей защищен от повреждений прочным стеклом Gorilla Glass Victus 2.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 7050. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb (есть возможность виртуального расширения до 16 Gb), емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 128 или 256 Gb. В состав основной камеры входят 64 Мп сенсор (f/1.7, автофокус) и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп (f/2.0).

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. Аппарат получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Dual SIM и порт USB Type-C 2.0. Модуля NFC и 3,5 мм аудиоразъема нет. Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном. Габариты составляют 162,7 x 74.3 x 7,9 мм, вес – 177 гр. Задняя панель выполнена из экокожи. Смартфон работает под управлением ОС Android 14 с фирменной оболочкой ColorOS 14.

OPPO F27 Pro+ будет предложен покупателям в темно-синей (Midnight Navy) и розовой (Dusk Pink) расцветках корпуса. Цена версии 8/128 Gb составляет $335, вариант 8/256 Gb стоит $359. Смартфон поступит в продажу в 20 июня.