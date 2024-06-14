Определены победители конкурса «AZERCELL CUP 2024»

Состоялся финальный этап соревнований по информатике и программированию «AZERCELL CUP 2024», организованных в рамках сотрудничества «Azercell Telecom», Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Института образования.

Высоких результатов на конкурсе «AZERCELL CUP 2024», целью которого является поддержка развития школьников в области информатики и компьютерных наук, достиг 31 учащийся из школ Баку, Гянджи, Сумгайыта, Губы, Гейчая, Хачмаза и Балакена. Согласно условиям соревнования, со следующего учебного года победители будут привлечены к участию в подготовительных программах к международным олимпиадам по информатике.

Следует отметить, что для оценки уровня алгоритмического мышления учащихся 6-7 классов, конкурс проходил в три этапа с использованием двух языков программирования (Python и C++). Также для ознакомления школьников с конкурсной средой было проведено пробное тестирование. Всего на участие в тестовом и первом этапах конкурса было подано 2009 заявок. В ходе проведения конкурса было оценено более 5000 решений. В итоге 165 человек прошли в полуфинал, а право участвовать в финале завоевал 51 школьник.

Напомним, что с 2017 года подготовка к международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке ООО «Azercell Teleсom». За это время учащиеся из регионов Азербайджана и столичных школ завоевали в общей сложности 70 медалей на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.